Привітання сестрі з днем народження дочки: класні побажання

Виберіть для близьких родичок найкращі побажання

У житті є свята, які не можна пропускати. Одним із таких є день народження племінниці. Дуже важливо не забувати своїх близьких, дарувати їм тепло. Адже сім’я — одна з головних опор у житті.

Якщо ви збираєтеся привітати сестру з днем народження доньки, а потрібні слова не спадають на думку, вам допоможе добірка, яку підготував "Телеграф". У ній ви знайдете добрі та ніжні побажання, які запам’ятаються мамі іменинниці надовго.

Вітання сестри з днем народження доньки

Люба моя сестро, вітаю тебе з днем народження доньки! Нехай вона росте найздоровішою та найкрасивішою. Нехай вона тішить своїх матусю та тата досягненнями та успіхами! Легкого їй шляху у житті та відданих друзів!

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Сестричко, вітаю з днем народження твоєї дочки! Нехай вона з кожним роком стає все красивішою та щасливішою. Біда повинна обходити її стороною, а радість та успіх неодмінно супроводжуватиме життя. А тобі, сестричка, хочу побажати бути прикладом для донечки! І нехай у вас не буде жодних проблем!

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Сестро, вітаю тебе з днем народження доньки! Хочу побажати тобі сил, щоб ти змогла виростити та чудово її виховати. Будьте обидві щасливі, кохані та веселі!

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Поспішаю привітати доньку сестри з днем народження! Моя племінниця, моя радість, з днем народження! Сьогодні на честь твоїх іменин зібралася вся родина. Бажаємо тобі здоров’я, радості, сміху, успіху у всіх сферах життя. Нехай виконуються всі твої мрії! Знай, що ми тебе дуже цінуємо та любимо!

Привітати доньку сестри з днем народження можна такими словами

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Моя дорога племінниця! Ти надзвичайно швидко ростеш! Хочу привітати тебе з днем народження та побажати всього найкращого, що є на планеті. Вірних друзів, щастя, кохання, удачі, здоров’я та виконання бажань! У тебе все вийде!

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Моя улюблена племінниця, з днем народження! Знай, що я тебе дуже люблю! Ти в мене така розумниця і я бажаю тобі запаморочливого успіху у всьому! Нехай життя твоє буде яскравим, як калейдоскоп. Будь найулюбленішою і найщасливішою.

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Плем’яшко, вітаю з днюхою! Будь завжди такою ж веселою, чарівною та доброю! Не лайся з мамою, а поділися з нею секретиками. Хай нічого вас не затьмарює в цьому житті! Я вас люблю.

Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження дорослої доньки.