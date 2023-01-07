Поздравления подруге с днем рождения дочери: красивые картинки и теплые пожелания

Поздравление подруге с днем рождения дочери сделает праздник ярче

Друзей принято поздравлять с праздниками. Приятные слова и добрые пожелания можно говорить не только на их именинах, но и по поводу дней рождения их детей. Один из таких праздников — день рождения дочери подруги.

В праздничный день подруге будет приятно получить смс с красивыми и душевными пожеланиями. Подобрать поздравление с днем рождения доченьке подруги своими словами или в виде открытки можно в подборке, которую составил "Телеграф".

Трогательное поздравление подруге с днем рождения ее дочери

Дорогая моя подружка, взрослеют детки наши. Сегодня день рождения у твоей доченьки. Первые ее улыбки, агуканье, неуверенные шаги — это все твои теплые материнские воспоминания. Твоя любовь есть и всегда будет самым главным оберегом для дочурки.

Пусть твоя дочурка будет счастлива, а вместе с ней будешь счастлива и ты!

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Дорогая подруга, я поздравляю тебя с днем рождения дочери! Пусть у твоей девочки будет вечное счастье. Огромной и чистой любви ей. Пусть твоей девочке удастся построить свою жизнь так, как ей этого хочется. Пусть перед ней открываются все двери, а рядом будут верные и нужные люди. Доверяйте друг другу и делитесь секретами.

Поздравить подругу с днем рождения дочки можно и такими словами

Подружка, я поздравляю тебя с новым годом жизни твоей дочери! Желаю тебе крепкой нервной системы. Пусть у вас все будет замечательно. Дочь пусть побольше радует тебя. А для нее пожелаю расти, любопытствовать, увлекаться и открывать для себя весь мир, который она еще не открыла.

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Дорогая, сегодня ты празднуешь день рождения дочери! От всего сердца вас поздравляю! Время летит очень быстро. Поэтому желаю сполна наслаждаться каждым мгновением вместе. Пусть ваша связь крепнет с каждым днем и никогда не разорвется. Счастья, удачи и любви вам!

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Подруженька, поздравляю тебя с этим чудесным праздником — днем рождения доченьки! Она появилась на свет и наполнила твою жизнь любовью, нежностью, счастьем, ответственностью и заботой! Пусть эти замечательные моменты останутся в твоей памяти навсегда. Пусть дочь радует тебя новыми успехами! Здоровья и счастья вам, мои дорогие.

А еще поздравить подругу с днем рождения дочери можно открыткой

Поздравление подруге с днем рождения дочки

Открытка подруге с днем рождения дочери

Подруге с днем рождения дочки

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