Привітання подрузі з днем народження дочки: красиві картинки та теплі побажання

Вітання подрузі з днем народження доньки зробить свято яскравішим

Друзів заведено вітати зі святами. Приємні слова та добрі побажання можна говорити не лише на їхніх іменинах, а й з приводу днів народження їхніх дітей. Одне з таких свят — день народження дочки подруги.

У святковий день подрузі буде приємно отримати смс із гарними та душевними побажаннями. Підібрати привітання з днем народження донечці подруги своїми словами або у вигляді листівки можна у добірці, яку склав "Телеграф".

Зворушливе вітання подрузі з днем народження її дочки

Дорога моя подружка, дорослішають наші дітки. Сьогодні день народження у твоєї донечки. Перші її посмішки, гукання, невпевнені кроки — це твої теплі спогади. Твоє кохання є і завжди буде найголовнішим оберегом для доньки. Нехай твоя донька буде щасливою, а разом з нею будеш щасливою і ти!

***

Дорога подруго, я вітаю тебе з днем народження дочки! Нехай твоя дівчинка матиме вічне щастя. Величезного і чистого кохання їй. Нехай твоїй донечці вдасться збудувати своє життя так, як їй цього хочеться. Нехай перед нею відчиняються всі двері, а поруч будуть вірні та потрібні люди. Довіряйте один одному та ділитесь секретами.

Привітати подругу з днем народження доньки можна й такими словами

Подружко, я вітаю тебе з новим роком життя твоєї дочки! Бажаю тобі міцної нервової системи. Нехай у вас все буде чудово. Дочка нехай більше радує тебе. А їй бажаю рости, цікавитися, захоплюватися і відкривати для себе весь світ, який вона ще не відкрила.

***

Дорога, сьогодні ти святкуєш день народження доньки! Від щирого серця вас вітаю! Час летить дуже швидко. Тому бажаю сповна насолоджуватися кожною миттю разом. Нехай ваш зв’язок зміцнюється з кожним днем і ніколи не розірветься. Щастя, удачі та любові вам!

***

Подружко, вітаю тебе з цим чудовим святом — днем народження донечки! Вона з’явилася на світ і наповнила твоє життя любов’ю, ніжністю, щастям, відповідальністю та турботою! Нехай ці чудові моменти залишаться у твоїй пам’яті назавжди. Нехай дочка тішить тебе новими успіхами! Здоров’я та щастя вам, мої дорогі.

А ще привітати подругу з днем народження доньки можна листівкою

Привітання подрузі з днем народження доньки

Листівка подрузі з днем народження дочки

Подруго, з днем народження доньки

Раніше "Телеграф" писав, як привітати людину з днем народження під час війни.