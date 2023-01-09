Подобный льву: когда Леонид празднует именины, поздравления для него с Днем ангела

Не забудьте поздравить Леонида в День ангела

Пусть имя Леонид не самое распространенное в нынешнее время, однако носители этого имени люди весьма эффектные и запоминающиеся.

"Телеграф" разобрался, каково значение имени Леонид, когда у Леонидов именины в течение года, а также подготовил яркие открытки и картинки для поздравления с Днем ангела Леонида.

Значение имени Леонид

Имя происходит из древнегреческого языка и дословно переводится как "потомок льва" или "подобный льву". Популярно оно стало еще во времена античности благодаря прославленному царю Спарты Леониду I.

Из других известных Леонидов можно вспомнить генсека КПСС Леонида Брежнева, украинских бандуриста и композитора Леонида Гайдамаку и Леонида Грабовского, первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, первых президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму, самого высокого человека планеты Леонида Стадника, политика Леонида Черновецкого, певца Леонида Утесова.

Используются также такие формы имени как Леня, Лео, Леон.

Считается, что в детстве Леониды добрые, общительные, честные и коммуникабельные, умеют с малых лет избегать конфликтов и держать эмоции под контролем. Они хорошо умеют выкручиваться из сложных ситуаций и решать проблемы, но являются искусными манипуляторами. Часто Леониды увлекаются спортом и бывают мнительны в отношении здоровья. Партнеров Леонид выбирает долго и придирчиво.

Когда День ангела Леонида?

Главными именинами Леонида считаются дни памяти епископа Леонида Афинского 28 апреля и преподобного Леонида Островского 12 сентября.

Теперь перечислим по месяцам все именины Леонида по православному церковному календарю:

8, 10 января;

8 февраля;

23 марта;

28, 29 апреля;

9, 18 июня;

30 июля;

21, 25 августа;

12, 15, 28 сентября;

13 октября;

1, 2, 11, 12, 13 ноября;

2 декабря.

Поздравления с Днем ангела Леонида

"Телеграф" подготовил для Вас небольшую подборку, — картинки и открытки для поздравления Леонида на День ангела на украинском.

Напомним, ранее "Телеграф" называл вещи, которые притягивают бедность в дом.