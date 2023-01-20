Поздравление подруге с днем рождения сына: трогательные до слез пожелания
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Разделите с подругой радость в день рождения ее сына
День рождения сына — лучший праздник для его мамы. Она привела его в этот мир и готова отдать ему всю себя. Поэтому будет не лишним поздравить подругу с днем рождения сына. Ей будет приятно услышать добрые искренние пожелания для себя и своего ребенка в этот праздник.
Раньше "Телеграф" рассказывал, какими словами поздравить подругу с днем рождения дочери. В этом материале собраны красивые пожелания с днем рождения сына подруги.
Поздравление подруге с днем рождения сына
Дорогая моя подруга, поздравляю тебя с большим и чудесным праздником — с днем, в который ты когда-то стала мамой прелестного мальчишки. С днем рождения твоего защитника и замечательного сына! Желаю тебе крепких сил, благополучия, достатка и счастья, чтобы ты смогла воспитать настоящего и отважного мужчину. Пусть сынуля будет самой большой радостью и гордостью твоей души. Пусть его жизненный путь освещает добрый свет удачи и любви.
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Дорогая подруга, поздравляю тебя с днем рождения твоего сына! Желаю вам мирного неба над головой, благополучия, добра и достатка. Пусть в вашей жизни всё будет так, как вы и задумали. Пусть планы реализуются, мечты исполнятся. Здоровья вам обоим и изобилия в радостных, счастливых днях. Пусть сын тебя радует своими поступками и дает больше поводов гордиться им. Пусть в его жизни всё складывается удачно. И пусть твоя жизнь будет спокойной за него. Пусть всё у вас будет хорошо!
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У твоего сына день рождения, а значит, праздник и у тебя! Желаю тебе и твоему имениннику огромного счастья и стального здоровья! Пускай сын всегда будет твоей опорой, поддержкой и гордостью! Пускай все, к чему стремится твой парень, обязательно осуществляется! Передавай ему мои самые теплые пожелания!
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Твоего сына, дорогая подруга, поздравляю с днем рождения! Пусть он будет во всём первым. Пусть будет счастливым, крепким, сильным, удачливым, радует тебя своими успехами и достижениями! Я уверена, из него вырастет достойный мужчина! А ты, подруга, будь самой счастливой, позитивной мамочкой и гордись своим сыном!
С днем рождения сыночка подруги
В день рождения сыночка
Я тебе желаю счастья,
У родного ангелочка
Жизнь пускай идет по масти!
Со здоровьем пускай дружит,
С оптимизмом и с душой,
Пусть его в любви закружит,
Пусть разделит все с тобой.
Пусть все сложится, как надо,
Не было чтоб злых преград,
Чтоб была ему ты рада,
И чтоб он тебе был рад!
С днем рождения сыночка
Твоего любимого,
Очень яркого цветочка —
Славного и милого!
Пусть растет сынок послушным,
А еще — здоровеньким,
Ну а ты его, подружка,
Радуй чем-то новеньким!
Твой защитник подрастает,
Замечательный сынок,
И сегодня он встречает
Новый жизненный годок.
Пусть здоровьем богатырским
Отличается всегда
И улыбки своим близким
Раздаёт он без труда!
Ну, а ты, как за стеною
Будь, подруженька моя,
За тебя сынок горою
Каждый день будет стоять!
Поздравление сыну подруги с днем рождения
Поздравлять хороших людей всегда приятно, а особенно — сына моей лучшей подруги. Желаю тебе счастья, крепкого здоровья, тёплой и взаимной любви, чтобы в твоём доме всегда царили спокойствие и уют, и в окружении тебя, находились только верные и добрые люди.
Пусть все твои мечты обязательно сбудутся, и чтобы каждый новый день приносил много приятных неожиданностей. Пусть тебе сопутствует удача, и каждое начатое дело заканчивается успешно. Желаю солнечного настроения, терпения и выдержки! Будь счастлив, с днем рождения!
***
Я, как подруга матери твоей, просто восхищаюсь тобой. Даже завидую немного ей, что рядом с ней есть такой надежный мужчина, который не предаст, не оставит, поймет и поддержит! Так держать, мой золотой! Будь опорой для своей матери и радостью для своих друзей! Счастья тебе, здоровья и больших успехов во всех твоих делах! С днем рождения!
***
Милый мой сынок! Ты для меня действительно как сын. Ведь я знаю тебя с самого детства, так как дружу с твоей мамой! Поздравляю тебя с днем твоего рождения! Желаю тебе не терять времени зря на ненужную шелуху, которую несет нам часто современный мир!
Питай свой мозг только ценными зернами, которые помогут вырасти в тебе настоящей цельной личности! Учись, учись, и не ленись!- и все у тебя будет хорошо! Счастья тебе!
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