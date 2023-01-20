Поздравление подруге с днем рождения сына: трогательные до слез пожелания

Разделите с подругой радость в день рождения ее сына

День рождения сына — лучший праздник для его мамы. Она привела его в этот мир и готова отдать ему всю себя. Поэтому будет не лишним поздравить подругу с днем рождения сына. Ей будет приятно услышать добрые искренние пожелания для себя и своего ребенка в этот праздник.

Раньше "Телеграф" рассказывал, какими словами поздравить подругу с днем рождения дочери. В этом материале собраны красивые пожелания с днем рождения сына подруги.

Поздравление подруге с днем рождения сына

Дорогая моя подруга, поздравляю тебя с большим и чудесным праздником — с днем, в который ты когда-то стала мамой прелестного мальчишки. С днем рождения твоего защитника и замечательного сына! Желаю тебе крепких сил, благополучия, достатка и счастья, чтобы ты смогла воспитать настоящего и отважного мужчину. Пусть сынуля будет самой большой радостью и гордостью твоей души. Пусть его жизненный путь освещает добрый свет удачи и любви.

***

Дорогая подруга, поздравляю тебя с днем рождения твоего сына! Желаю вам мирного неба над головой, благополучия, добра и достатка. Пусть в вашей жизни всё будет так, как вы и задумали. Пусть планы реализуются, мечты исполнятся. Здоровья вам обоим и изобилия в радостных, счастливых днях. Пусть сын тебя радует своими поступками и дает больше поводов гордиться им. Пусть в его жизни всё складывается удачно. И пусть твоя жизнь будет спокойной за него. Пусть всё у вас будет хорошо!

***

У твоего сына день рождения, а значит, праздник и у тебя! Желаю тебе и твоему имениннику огромного счастья и стального здоровья! Пускай сын всегда будет твоей опорой, поддержкой и гордостью! Пускай все, к чему стремится твой парень, обязательно осуществляется! Передавай ему мои самые теплые пожелания!

***

Твоего сына, дорогая подруга, поздравляю с днем рождения! Пусть он будет во всём первым. Пусть будет счастливым, крепким, сильным, удачливым, радует тебя своими успехами и достижениями! Я уверена, из него вырастет достойный мужчина! А ты, подруга, будь самой счастливой, позитивной мамочкой и гордись своим сыном!

С днем рождения сыночка подруги

В день рождения сыночка Я тебе желаю счастья, У родного ангелочка Жизнь пускай идет по масти! Со здоровьем пускай дружит, С оптимизмом и с душой, Пусть его в любви закружит, Пусть разделит все с тобой. Пусть все сложится, как надо, Не было чтоб злых преград, Чтоб была ему ты рада, И чтоб он тебе был рад!

С днем рождения сыночка Твоего любимого, Очень яркого цветочка — Славного и милого! Пусть растет сынок послушным, А еще — здоровеньким, Ну а ты его, подружка, Радуй чем-то новеньким!

Твой защитник подрастает, Замечательный сынок, И сегодня он встречает Новый жизненный годок. Пусть здоровьем богатырским Отличается всегда И улыбки своим близким Раздаёт он без труда! Ну, а ты, как за стеною Будь, подруженька моя, За тебя сынок горою Каждый день будет стоять!

Поздравление сыну подруги с днем рождения

Поздравлять хороших людей всегда приятно, а особенно — сына моей лучшей подруги. Желаю тебе счастья, крепкого здоровья, тёплой и взаимной любви, чтобы в твоём доме всегда царили спокойствие и уют, и в окружении тебя, находились только верные и добрые люди.

Пусть все твои мечты обязательно сбудутся, и чтобы каждый новый день приносил много приятных неожиданностей. Пусть тебе сопутствует удача, и каждое начатое дело заканчивается успешно. Желаю солнечного настроения, терпения и выдержки! Будь счастлив, с днем рождения!

***

Я, как подруга матери твоей, просто восхищаюсь тобой. Даже завидую немного ей, что рядом с ней есть такой надежный мужчина, который не предаст, не оставит, поймет и поддержит! Так держать, мой золотой! Будь опорой для своей матери и радостью для своих друзей! Счастья тебе, здоровья и больших успехов во всех твоих делах! С днем рождения!

***

Милый мой сынок! Ты для меня действительно как сын. Ведь я знаю тебя с самого детства, так как дружу с твоей мамой! Поздравляю тебя с днем твоего рождения! Желаю тебе не терять времени зря на ненужную шелуху, которую несет нам часто современный мир!

Питай свой мозг только ценными зернами, которые помогут вырасти в тебе настоящей цельной личности! Учись, учись, и не ленись!- и все у тебя будет хорошо! Счастья тебе!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые открытки, которыми можно поздравить сестру с днем рождения.