Вітання подрузі з днем народження сина: зворушливі до сліз побажання

Розділіть із подругою радість у день народження її сина

День народження сина – найкраще свято для його мами. Вона привела його у цей світ і готова віддати йому всю себе. Тому не зайвим буде привітати подругу з днем народження сина. Їй буде приємно почути добрі щирі побажання для себе та своєї дитини на це свято.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими словами привітати подругу з днем народження дочки. У цьому матеріалі зібрано гарні побажання з днем народження сина подруги.

Привітання подрузі з днем народження сина

Люба моя подруго, вітаю тебе з великим і чудовим святом — з днем, коли ти колись стала мамою чарівного хлопчика. З днем народження твого захисника та чудового сина! Бажаю тобі міцних сил, добробуту, достатку та щастя, щоб ти змогла виховати справжнього та відважного чоловіка. Нехай синуля буде найбільшою радістю та гордістю твоєї душі. Нехай його життєвий шлях висвітлює добре світло удачі та любові.

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Дорога подруго, вітаю тебе з днем народження твого сина! Бажаю вам мирного неба над головою, добробуту, добра та достатку. Нехай у вашому житті все буде так, як ви задумали. Нехай плани реалізуються, мрії здійсняться. Здоров’я вам обом і достатку у радісних, щасливих днях. Нехай син тебе тішить своїми вчинками та дає більше приводів пишатися ним. Нехай у його житті все складається вдало. І нехай твоє життя буде спокійним за нього. Нехай у вас буде добре!

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У твого сина день народження, отже, свято і в тебе! Бажаю тобі та твоєму імениннику величезного щастя та сталевого здоров’я! Нехай син завжди буде твоєю опорою, підтримкою та гордістю! Нехай усе, чого прагне твій хлопець, обов’язково здійснюється! Передавай йому мої найтепліші побажання!

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Твого сина, люба подруго, вітаю з днем народження! Нехай він буде у всьому першим. Нехай буде щасливим, міцним, сильним, щасливим, тішить тебе своїми успіхами та досягненнями! Я впевнена, що з нього виросте гідний чоловік! А ти, подруго, будь найщасливішою, позитивною матусею і пишайся своїм сином!

Вітання синові подруги з днем народження

Вітати добрих людей завжди приємно, а особливо сина моєї найкращої подруги. Бажаю тобі щастя, міцного здоров’я, теплої та взаємної любові, щоб у твоєму домі завжди панували спокій і затишок, і в оточенні тебе знаходилися тільки вірні та добрі люди.

Нехай усі твої мрії обов’язково збудуться, і щоби кожен новий день приносив багато приємних несподіванок. Нехай тебе супроводжує удача, і кожна розпочата справа закінчується успішно. Бажаю сонячного настрою, терпіння та витримки! Будь щасливим, з днем народження!

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Я, як подруга твоєї матері, просто захоплююся тобою. Навіть заздрю трохи їй, що поруч із нею є такий надійний чоловік, який не зрадить, не залишить, зрозуміє та підтримає! Так тримати, мій золотий! Будь опорою для своєї матері та радістю для своїх друзів! Щастя тобі, здоров’я та великих успіхів у всіх твоїх справах! З Днем народження!

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Милий мій синку! Ти для мене справді як син. Адже я знаю тебе з дитинства, бо дружу з твоєю мамою! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі не гаяти часу даремно на непотрібне лушпиння, яке несе нам часто сучасний світ! Живи свій мозок тільки цінними зернами, які допоможуть вирости в тобі справжній цільній особистості! Вчись, вчись, і не лінуйся! — І все в тебе буде добре! Щастя тобі!

Раніше "Телеграф" публікував гарні листівки, якими можна привітати сестру з днем народження.