Поздравление сыну с днем рождения на 4 года: красивые и трогательные пожелания
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Добрые и нежные поздравления сыночка — в подборке "Телеграфа"
Детки с нетерпением ждут, когда же наступит их день рождения. Этот праздник наполнен радостными событиями, встречами с друзьями, смехом и подарками.
В 4 года ребенок уже вполне осознанно принимает поздравления с днем рождения. Поэтому важно заранее продумать, какие пожелания родители произнесут сыну. "Телеграф" позаботился и собрал подборку красивых поздравлений с днем рождения сына на 4 года. Вам остается выбрать понравившееся и произнести своему ребенку в праздничный день.
Поздравление с днем рождения сыну 4 года
Наш сыночек дорогой, с днем рождения тебя! Сегодня тебе исполняется уже четыре года. Нет в мире прекрасней малыша, чем ты! Желаем тебе быть умным, смелым, сильным, веселым и счастливым!
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С днем рождения, сыночек! Тебе уже четыре года! Знай, что ты лучше всех. Желаем тебе огромной удачи! Познавай мир, учись читать, писать, рисовать, петь и танцевать! И пусть рядом с тобой всегда будут хорошие друзья! Мы тебя любим!
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Нет мальчика прекрасней на этой Земле. Желаем тебе, сын, не грустить и не болеть! Пусть у тебя будет все что ты захочешь — игрушки, машинки, сладости, велосипеды, самокаты. А самое главное — будь счастлив! С днем рождения!
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С днём рождения, дорогой сынок. В твои 4 года хочу пожелать весёлых приключений на зимних заснеженных горках, весенних прогулок по цветочным полям, чудесных и ярких летних дней, красочного листопада радости осени. Сына, желаю весело играть, интересно и счастливо проводить каждую свою минутку.
Стих с днем рождения 4 года сыну
С днем рождения, сыночек!
Поздравляю, дорогой,
Вот уже четыре года
Отмечаешь, мальчик мой.
Жизни сказочной желаю,
Солнечных тебе деньков.
Я желаю, чтоб был счастлив,
Дружелюбен и здоров.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения дочь, которой исполняется 4 года.