Поздравление сыну с днем рождения на 4 года: красивые и трогательные пожелания

Добрые и нежные поздравления сыночка — в подборке "Телеграфа"

Детки с нетерпением ждут, когда же наступит их день рождения. Этот праздник наполнен радостными событиями, встречами с друзьями, смехом и подарками.

В 4 года ребенок уже вполне осознанно принимает поздравления с днем рождения. Поэтому важно заранее продумать, какие пожелания родители произнесут сыну. "Телеграф" позаботился и собрал подборку красивых поздравлений с днем рождения сына на 4 года. Вам остается выбрать понравившееся и произнести своему ребенку в праздничный день.

Поздравление с днем рождения сыну 4 года

Наш сыночек дорогой, с днем рождения тебя! Сегодня тебе исполняется уже четыре года. Нет в мире прекрасней малыша, чем ты! Желаем тебе быть умным, смелым, сильным, веселым и счастливым!

***

С днем рождения, сыночек! Тебе уже четыре года! Знай, что ты лучше всех. Желаем тебе огромной удачи! Познавай мир, учись читать, писать, рисовать, петь и танцевать! И пусть рядом с тобой всегда будут хорошие друзья! Мы тебя любим!

***

Нет мальчика прекрасней на этой Земле. Желаем тебе, сын, не грустить и не болеть! Пусть у тебя будет все что ты захочешь — игрушки, машинки, сладости, велосипеды, самокаты. А самое главное — будь счастлив! С днем рождения!

***

С днём рождения, дорогой сынок. В твои 4 года хочу пожелать весёлых приключений на зимних заснеженных горках, весенних прогулок по цветочным полям, чудесных и ярких летних дней, красочного листопада радости осени. Сына, желаю весело играть, интересно и счастливо проводить каждую свою минутку.

Стих с днем рождения 4 года сыну

С днем рождения, сыночек!

Поздравляю, дорогой,

Вот уже четыре года

Отмечаешь, мальчик мой.

Жизни сказочной желаю,

Солнечных тебе деньков.

Я желаю, чтоб был счастлив,

Дружелюбен и здоров.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения дочь, которой исполняется 4 года.