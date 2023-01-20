Вітання синові з днем народження на 4 роки: красиві та зворушливі побажання

Добрі та ніжні привітання синочку — у добірці "Телеграфа"

Дітки з нетерпінням чекають, коли ж настане день народження. Це свято наповнене радісними подіями, зустрічами з друзями, сміхом та подарунками.

У 4 роки дитина вже цілком усвідомлено приймає вітання з днем народження. Тому важливо заздалегідь продумати, які побажання батьки скажуть синові. "Телеграф" подбав і зібрав добірку гарних поздоровлень із днем народження сина на 4 роки. Вам залишається вибрати таке, що сподобається і вимовити його дитині у святковий день.

Вітання з днем народження синові 4 роки

Наш синочок дорогий, з днем народження тебе! Сьогодні тобі виповнюється вже чотири роки. Немає у світі прекраснішого малюка, ніж ти! Бажаємо тобі бути розумним, сміливим, сильним, веселим та щасливим!

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З днем народження, синочку! Тобі вже чотири роки! Знай, що ти найкращий. Бажаємо тобі величезної удачі! Пізнавай світ, вчися читати, писати, малювати, співати та танцювати! І нехай поряд з тобою завжди будуть добрі друзі! Ми тебе любимо!

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Немає хлопчика прекраснішого на цій Землі. Бажаємо тобі, сину, не сумувати та не хворіти! Нехай у тебе буде все, що ти захочеш — іграшки, машинки, солодощі, велосипеди, самокати. А найголовніше – будь щасливий! З днем народження!

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З днем народження, любий синку. У твої 4 роки хочу побажати веселих пригод на зимових засніжених гірках, весняних прогулянок квітковими полями, чудових та яскравих літніх днів, барвистого листопада та радості осені. Сина, бажаю весело грати, цікаво та щасливо проводити кожну свою хвилинку.

Вірш із днем народження синові на 4 роки

Дзвінким дзвіночком

Сміх дзвенить в квартирі,

З днем народження, синок,

Тобі вже 4.

Бажаємо, щоб ти

Здоровим, сильним став,

Щоб в садку не бився,

Але здачі, щоб давав.

Бажаємо, щоб ти

Був, синку, щасливим,

Кращим у світі хлопчиком

І найулюбленішим був.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як привітати з днем народження доньку, якій виповнюється 4 роки.