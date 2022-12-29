Привітання доньці з днем народження 4 роки: найкращі побажання

Одне з найважливіших свят у житті батьків — іменини дочки

День народження — свято, яке дуже люблять діти. На іменини батьки намагаються влаштувати справжню казку для своїх дітей. І звичайно ж у цей день не обходиться без привітань, скільки б років не виповнилося дитині.

На свято можна обійтися фразою "З днем народження, доню". Але краще таки підготувати спеціальне привітання доньки із 4-річчям. Кожній дівчинці буде приємно ще раз почути від батьків, як вони її люблять і дорожать нею. У цьому віці дитина стає вже самостійнішою, вміє довше концентрувати увагу. Тому привітання з днем народження донечки на 4 роки можуть бути не дуже короткими. Але вони обов’язково повинні бути з теплими та добрими побажаннями від найближчих людей. Саме такі поздоровлення доньці на 4 роки зібрав "Телеграф" для своїх читачів. Виберіть одне з них та зачитайте своїй дитині на день народження, коли вручатимете подарунок, або коли зберетеся всією сім’єю за святковим столом.

З днем народження донечки 4 роки

З днем народження, доню! Тобі вже 4 роки, ти в мене така граціозна, весела, красива, смілива, і взагалі, найкраща. Я бажаю тобі, моє сонечко, завжди бути такою чудовою, милою, безпосередньою та доброю. Доню, нехай кожен день життя буде для тебе таким самим яскравим, смачним, ніжним, радісним, як твій святковий тортик. Рости здоровенькою та щасливою, моя крихта.

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З днем народження, доню. Тобі 4 роки, і я хочу побажати, щоб з усіх чотирьох сторін світу у твоє життя летів вітер щастя. Сонечко моє, нехай не буде в тебе нудних занять, нехай щодня трапляється щось цікаве, кумедне та чудове.

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Мила наша та дорога донечко, вітаю тебе з днем народження. Тобі вже 4 роки, ти весело танцюєш і радісно співаєш, гарно малюєш і багато чого вмієш. Сонечко, бажаю тобі ніколи й ні перед чим не зупинятися, з усмішкою зустрічати щоранку, із задоволенням грати та присвячувати себе цікавим заняттям.

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Як ніжний промінь сонця спускається з неба на ранкову росу, так і ти чотири роки тому осяяла наше життя новим світлом! Вітаємо тебе, янголятко з твоїм четвертим днем народження! Бажаємо тобі світлих днів, нових відкриттів, знань навколишнього світу! Нехай тобі все вдається легко та радісно! Зростай щасливою, здоровою, даруй нам посмішки та радість!

Зворушливе привітання дочки з 4-річчям

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Милий промінчик щастя, добрий мій малюк, з чотирма роками тебе вітаю, з любов’ю ніжно обіймаю і цілую твої медові щічки! Нехай твої ясні очі ніколи не плачуть, а світяться прекрасним світлом посмішки! Нехай у крихітні долоні опускаються найнеймовірніші дива, виконання бажань та яскраві зірочки удачі!

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Дорога доню, мила принцеса! Сьогодні тобі цілих чотири роки, ти вже зовсім велика дівчинка, справжня прекрасна квітка, яка прикрашає нашу Землю і робить її добрішою і прекраснішою! Квіти й розпускайся, радуй нас чарівною усмішкою та дзвінким сміхом, будь найздоровішим і найщасливішим малюком. З Днем народження, люба дівчинко!

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