Поздравление дочке с днем рождения 4 года: лучшие пожелания

Один из самых важных праздников в жизни родителей — именины дочери

День рождения — праздник, который очень любят дети. На именины родители стараются устроить настоящую сказку для своих детей. И конечно же в этот день не обходится без поздравлений, сколько лет не исполнилось бы ребенку.

На праздник можно обойтись фразой "С днем рождения, доченька". Но лучше все-таки подготовить специальное поздравление дочери с 4-летием. Каждой девочке будет приятно еще раз услышать от родителей, как они ее любят и дорожат ею. В этом возрасте ребенок становится уже более самостоятельным, умеет дольше концентрировать внимание. Поэтому поздравления с днем рождения доченьки на 4 года могут быть не очень краткими. Но они обязательно должны быть с теплыми и добрыми пожеланиями от самых близких людей. Именно такие поздравления дочке на 4 года собрал "Телеграф" для своих читателей. Выберете одно из них зачитайте своей малышке на день рождения, когда будете вручать подарок, или когда соберетесь всей семьей за праздничным столом.

С днем рождения доченьки 4 года

С днем рождения, дочурка! Тебе уже 4 года, ты у меня такая грациозная, веселая, красивая, смелая, и вообще, самая лучшая. Я желаю тебе, мое солнышко, всегда быть такой чудесной, милой, непосредственной и доброй. Доча, пусть каждый день жизни будет для тебя таким же ярким, вкусным, нежным, радостным, как твой праздничный тортик. Расти здоровенькой и счастливой, моя крошка.

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С днём рождения, доченька. Тебе 4 года, и я хочу пожелать, чтобы со всех четырёх сторон света в твою жизнь летел ветер счастья. Солнышко моё, пусть не будет у тебя скучных занятий, пусть каждый день случается что-то интересное, забавное и чудесное.

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Милая наша и дорогая доченька, поздравляю тебя с днём рождения. Тебе уже 4 года, ты весело танцуешь и радостно поёшь, красиво рисуешь и много чего умеешь. Солнышко, желаю тебе никогда и ни перед чем не останавливаться, с улыбкой встречать каждое утро, с удовольствием играть и посвящать себя увлекательным занятиям.

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Как нежный луч солнца спускается с неба на утреннюю росу, так и ты четыре года назад озарила нашу жизнь новым светом! Поздравляем тебя, ангелочек с твоим четвёртым днём рождения! Желаем тебе светлых деньков, новых открытий, познаний окружающего тебя мира! Пусть тебе всё удаётся легко и радостно! Подрастай счастливой, здоровой, дари нам улыбки и радость!

Трогательное поздравление дочери с 4-летием

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Милый лучик счастья, добрый мой малыш, с четырёхлетием тебя поздравляю, с любовью нежно обнимаю и целую твои медовые щечки! Пусть твои ясные глазки никогда не плачут, а светятся прекрасным светом улыбки! Пусть в крохотные ладошки опускаются самые невероятные чудеса, исполнение желаний и яркие звёздочки удачи!

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Дорогая доченька, милая принцесса! Сегодня тебе целых четыре годика, ты уже совсем большая девочка, настоящий прекрасный цветок, который украшает нашу Землю и делает ее добрее и прекраснее! Цвети и распускайся, радуй нас очаровательной улыбкой и звонким смехом, будь самой здоровой и счастливой малышкой. С Днем рождения, милая девочка!

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