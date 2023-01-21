Поздравления с двухлетием сына: лучшие пожелания

Для ребенка хочется подобрать особенные слова пожеланий

День рождения — один из самых любимых праздников у малышей. Они ждут его с нетерпением, чтобы получить подарки, огромное количеств внимания и массу поздравлений.

Маленькие именинники в 2 года проводят свой главный праздник в кругу родных. А первыми его поздравляют родители. Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить дочь с днем рождения 2 года. В этом материале мы собрали лучшие поздравления сыну на 2 года, а также пожелания для его родителей.

С днем рождения сыночек 2 года

Два года назад родилось наше чадо!

И больше для счастья нам ничего не надо,

Расти любимый наш ребёнок и будь здоров,

К нашей бесконечной любви будь готов!

В нашей семье с тобой очень дружно,

А больше нам для счастья ничего не нужно,

Ты даришь нам тепло и душевный свет,

И прекрасней малыша в целом мире нет!

***

Кто у нас самый веселый на свете? Кто не сидит ни минуты на месте? Кто уже два года радует маму и папу? Кто своевольный, шумный, упрямый?

Мы с днем рождения сына поздравим. Все, что захочет, Сегодня подарим!

***

Ты сегодня стал взрослей,

Празднуешь на равных.

Игры станут веселей,

Песенки – забавней.

Скоро станешь говорить

Сложными словами.

Ну а мы тебя любить

Только больше станем.

Будь здоровым и большим,

Кушай больше каши.

Знай – ты счастье для родных

И сердечко наше!

***

Только 2 года! Жизнь твоя будет длинной!

Желаем тебе стремиться к самим вершинам,

Желаем тебе интересного и увлекательного пути,

Пусть всё только доброе тебя ждёт впереди!

Рассветы, закаты, пусть всё радует тебя,

Пусть будет крепкой и дружной твоя семья,

Только два! Жизнь только начинается,

И пусть твоя судьба будет красавица!

Поздравление с днем рождения сына 2 года

Сына Вашего с праздником! В 2 года такой у Вас малыш смышленый, позитивный, энергичный и шустрый. Я желаю вырасти мужчиной ему крепким, чтоб стыл стеной для Вас, опорой и самым лучшим сыном!

***

Сегодня сыночку уже 2 года! Желаю прекрасной маме наслаждаться совместными мгновениями, чувствовать любовь, дарить ласку и тепло, в котором ещё так нуждается малыш. Пусть мамские будни будут ещё больше позитивными, чем выматывающими!

***

Поздравляем папу с мамой

С днём рождения ребёнка.

Лучшей пусть для вас наградой

Будет смех ребёнка звонкий!

Ровно два промчалось года,

Как родился ангелок —

Счастья вам от года к году

И любви — огромный срок!

Напомним, "Телеграф" писал, как красиво поздравить с днем рождения сестру.