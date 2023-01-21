Поздравления с двухлетием сына: лучшие пожелания
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Для ребенка хочется подобрать особенные слова пожеланий
День рождения — один из самых любимых праздников у малышей. Они ждут его с нетерпением, чтобы получить подарки, огромное количеств внимания и массу поздравлений.
Маленькие именинники в 2 года проводят свой главный праздник в кругу родных. А первыми его поздравляют родители. Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить дочь с днем рождения 2 года. В этом материале мы собрали лучшие поздравления сыну на 2 года, а также пожелания для его родителей.
С днем рождения сыночек 2 года
Два года назад родилось наше чадо!
И больше для счастья нам ничего не надо,
Расти любимый наш ребёнок и будь здоров,
К нашей бесконечной любви будь готов!
В нашей семье с тобой очень дружно,
А больше нам для счастья ничего не нужно,
Ты даришь нам тепло и душевный свет,
И прекрасней малыша в целом мире нет!
***
Кто у нас самый веселый на свете? Кто не сидит ни минуты на месте? Кто уже два года радует маму и папу? Кто своевольный, шумный, упрямый?
Мы с днем рождения сына поздравим. Все, что захочет, Сегодня подарим!
***
Ты сегодня стал взрослей,
Празднуешь на равных.
Игры станут веселей,
Песенки – забавней.
Скоро станешь говорить
Сложными словами.
Ну а мы тебя любить
Только больше станем.
Будь здоровым и большим,
Кушай больше каши.
Знай – ты счастье для родных
И сердечко наше!
***
Только 2 года! Жизнь твоя будет длинной!
Желаем тебе стремиться к самим вершинам,
Желаем тебе интересного и увлекательного пути,
Пусть всё только доброе тебя ждёт впереди!
Рассветы, закаты, пусть всё радует тебя,
Пусть будет крепкой и дружной твоя семья,
Только два! Жизнь только начинается,
И пусть твоя судьба будет красавица!
Поздравление с днем рождения сына 2 года
Сына Вашего с праздником! В 2 года такой у Вас малыш смышленый, позитивный, энергичный и шустрый. Я желаю вырасти мужчиной ему крепким, чтоб стыл стеной для Вас, опорой и самым лучшим сыном!
***
Сегодня сыночку уже 2 года! Желаю прекрасной маме наслаждаться совместными мгновениями, чувствовать любовь, дарить ласку и тепло, в котором ещё так нуждается малыш. Пусть мамские будни будут ещё больше позитивными, чем выматывающими!
***
Поздравляем папу с мамой
С днём рождения ребёнка.
Лучшей пусть для вас наградой
Будет смех ребёнка звонкий!
Ровно два промчалось года,
Как родился ангелок —
Счастья вам от года к году
И любви — огромный срок!
Напомним, "Телеграф" писал, как красиво поздравить с днем рождения сестру.