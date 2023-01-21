Вітання з дворіччям сина: найкращі побажання

Для дитини хочеться підібрати особливі слова побажань

День народження — одне з найулюбленіших свят у малюків. Вони чекають його з нетерпінням, щоб отримати подарунки, величезну кількість уваги та масу привітань.

Маленькі іменинники у 2 роки проводять своє головне свято у колі рідних. А першими його вітають батьки. Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати доньку з днем народження 2 роки. У цьому матеріалі ми зібрали найкращі поздоровлення синові на 2 роки, а також побажання для його батьків.

З днем народження синочкові на 2 роки

Два роки тому народилося наше дитя! І більше для щастя нам нічого не треба. Рости улюблена наша дитина і будь здорова, до нашого нескінченного кохання будь готовий! У нашій родині з тобою дуже дружно, а більше нам для щастя нічого не потрібно. Ти даруєш нам тепло та душевне світло, і прекраснішого малюка в цілому світі немає!

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Хто у нас найвеселіший у світі? Хто не сидить жодної хвилини на місці? Хто вже два роки тішить маму та тата? Хто свавільний, галасливий, упертий?

Ми з днем народження сина привітаємо. Все, що захоче, сьогодні подаруємо!

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Ти сьогодні став дорослішим, святкуєш на рівних. Ігри стануть веселішими, пісеньки – кумедніше. Скоро почнеш говорити складними словами. Ну а ми тебе кохати тільки більше станемо. Будь здоровим і великим, їж більше каші. Знай – ти щастя для рідних і серце наше!

Поздоровлення з днем народження сина 2 роки

Сина вашого зі святом вітаємо! У 2 роки такий у вас малюк тямущий, позитивний, енергійний і спритний. Я бажаю вирости чоловіком йому міцним, щоб став стіною для вас, опорою та найкращим сином!

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Сьогодні синочку вже 2 роки! Бажаю прекрасній мамі насолоджуватися спільними миттєвостями, відчувати кохання, дарувати ласку і тепло, якого ще так потребує малюк. Нехай мамські будні будуть ще більш позитивними, ніж вимотують!

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Вітаємо тата з мамою з днем народження дитини! Найкращою нехай для вас нагородою буде її дзвінкий сміх! Рівно два промчали роки, як народився ангелок! Бажаємо всій вашій сім'ї щастя та нескінченного кохання!

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як красиво привітати із днем народження сестру.