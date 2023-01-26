Сияй ярче звезд: поздравления с юбилеем девушке

Юбилей — особая дата для девушек

Юбилей у молодой девушки — не повод грустить. Это время, когда она уже имеет какой-то жизненный опыт, полна сил и перед ней открыты все дороги. И скрывать возраст еще не актуально. В честь этого торжества стоит подобрать особенные и нежные слова для именинницы.

"Телеграф" подготовил подборку, которая поможет красиво поздравить девушку с юбилеем. Выберите пожелание и отправьте его имениннице в мессенджере или соцсетях.

Поздравление с юбилеем девушке

Дорогая, с юбилеем! Успехов тебе на всех фронтах, свободы слова и мысли! Пусть выбор не приносит разочарования, пусть неисчислимы будут победы. Желаю тебе жить и горя не знать и пусть сбываются все твои мечты!

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Какая фраза громкая: "Сегодня — юбилей!"

Пишу я поздравление для девушки своей.

Такой чудесной девушке, красивой, юной, нежной,

Здоровой ей желаю быть, прекрасной и успешной!

Любимая, родная, прими сей поздравок,

Прости, что чувства все свои я выразить не смог!

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С юбилеем, очаровательная и сногсшибательная. Желаю море счастья и люби, океан удачи и везенья. Пусть мечты становятся реальностью, пусть жизнь с каждым днём дарит успех, роскошь и красоту. Будь самим совершенством и всегда находи свой идеал.

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Милая, с Юбилеем! Сегодня я подарю тебе шикарный букет комплиментов, и каждый день буду добавлять в него новый цветочек. Подарком же станет огромная охапка ярких приятных эмоций, и объём этой охапки обещаю с каждым годом только увеличивать!

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Поздравляю с юбилеем очаровательную и сногсшибательную девушку, невероятную красавицу и милую диву. Желаю, чтобы окружающий мир и люди были в восторге от твоей красоты, чтобы ты всегда умела удивлять и радовать любимых людей, чтобы жизнь твоя состояла из череды счастливых событий, памятных дат и волшебных моментов.

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