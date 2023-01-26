Сяй яскравіше за зірки: привітання з ювілеєм дівчині

Ювілей – особлива дата для дівчат

Ювілей у молодої дівчини – не привід сумувати. Це час, коли вона вже має якийсь життєвий досвід, сповнена сил і перед нею відкрито всі дороги. І приховувати вік ще не потрібно. На честь цієї урочистості варто підібрати особливі та ніжні слова для іменинниці.

"Телеграф" підготував добірку, яка допоможе чудово привітати дівчину з ювілеєм. Виберіть побажання та надішліть його іменинниці в месенджері чи соцмережах.

Привітання з ювілеєм дівчині

Дорога, з ювілеєм! Успіхів тобі на всіх фронтах, свободи слова та думок! Нехай вибір не приносить розчарування, хай незліченні будуть перемоги. Бажаю тобі жити й горя не знати, і нехай збуваються всі твої мрії!

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Яка фраза гучна: "Сьогодні — ювілей!". Вітаю свою чудову, красиву, юну, ніжну дівчину. Бажаю бути здоровою, прекрасною й успішною! Кохана, рідна, прийми ці вітання. Вибач, що всі почуття я висловити не зміг!

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З ювілеєм, чарівна і карколомна. Бажаю море щастя і люби, океан удачі та везіння. Нехай мрії стають реальністю, нехай життя з кожним днем дарує успіх, розкіш та красу. Будь самою досконалістю і завжди знаходи свій ідеал.

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Мила, з ювілеєм! Сьогодні я подарую тобі шикарний букет компліментів, і щодня буду додавати в нього нову квіточку. Подарунком же стане величезний оберемок яскравих приємних емоцій, і обсяг цього оберемка обіцяю з кожним роком тільки збільшувати!

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Вітаю з ювілеєм чарівну та карколомну дівчину, неймовірну красуню та милу диву. Бажаю, щоб навколишній світ і люди були в захваті від твоєї краси, щоб ти завжди вміла дивувати та радувати коханих людей, щоб життя твоє складалося з низки щасливих подій, пам’ятних дат та чарівних моментів.

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