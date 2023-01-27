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Душевные поздравления с днем рождения хорошей знакомой

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Хорошие пожелания поднимут настроение имениннице
Хорошие пожелания поднимут настроение имениннице. Фото pexels.com

Выберите для знакомой девушки незабываемые пожелания в ее день рождения

День рождения — праздник, который одинаково любят взрослые и дети, мужчины и женщины. И всем очень приятно в этот праздник слышать много добрых и теплых слов в свой адрес. Хорошее поздравление поднимает настроение и делает праздник еще лучше. В таких знаках внимания нуждаются не только наши родные, но и просто хорошие знакомые.

"Телеграф" составил подборку красивых поздравлений с днем рождения знакомой девушке. Любое из них вы сможете отправить своей хорошей знакомой в мессенджере.

С днем рождения знакомой девушке

Спешу скорее поздравить прекрасную девушку, у которой сегодня настоящий праздник! Здоровья тебе на долгие годы, самых лучших подруг и друзей рядом, любящего сердца, побед и удач на каждый день! Пусть судьба подарит море позитива, океан финансовых возможностей и островок любви среди яркой жизни!

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В этот замечательный день пусть самые красивые цветы расцветают для тебя! Пусть лишь для тебя светит солнце, зеленеют деревья и поют птицы! Оставайся всегда самой счастливой! Удачи тебе, успехов, нежности и самых прекрасных людей на твоем пути!

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Хорошую знакомую поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы каждый день твоей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у тебя всегда будет отличное здоровье, прекрасное настроение, и пусть каждое утро встречает яркими лучами и улыбками близких!

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Сегодня чудесный день — день твоего рождения! Поздравляю тебя. Будь любимой женой. Пусть тебя любят дети. Успехов тебе в карьере. Пусть тобой дорожат друзья. Веры, надежды и любви тебе! С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения. Для хорошей знакомой хочу пожелать добрых и памятных дней яркой жизни, счастливых улыбок и ликований, романтических приключений в Париже, блаженства души и тела на экзотических островах, удачного шоппинга по итальянским бутикам, шикарных ужинов в ресторанах любимой кухни.

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Поздравляю с днем ​​рождения! Пусть поскорее к вам придут успех и благополучие, пусть окружают любовь, забота и все сюрпризы в жизни будут хорошими и позитивными. Пусть в вашем сердце поселятся мир и уверенность, а в доме всегда царят любовь и понимание. Пусть каждый новый день будет хоть немного, но лучше предыдущего. Всех благ!

Ранее "Телеграф" публиковал красочные картинки с пожеланиями доброго утра.

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