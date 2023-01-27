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Душевні привітання з днем народження гарній знайомій

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Хороші побажання піднімуть настрій іменинниці
Хороші побажання піднімуть настрій іменинниці. Фото pexels.com

Виберіть для знайомої дівчини незабутні побажання до її дня народження

День народження — свято, яке однаково люблять дорослі та діти, чоловіки та жінки. І всім дуже приємно у це свято чути багато добрих та теплих слів на свою адресу. Гарне привітання підіймає настрій і робить свято ще кращим. Таких знаків уваги потребують не тільки наші рідні, а й просто хороші знайомі.

"Телеграф" склав добірку гарних привітань із днем народження знайомій дівчині. Будь-яке з них ви зможете відправити своїй добрій знайомій у месенджері.

З днем народження знайомій дівчині

Поспішаю швидше привітати прекрасну дівчину, яка святкує сьогодні справжнє свято! Здоров’я тобі на довгі роки, найкращих подруг і друзів поряд, люблячого серця, перемог та удач на кожен день! Нехай доля подарує море позитиву, океан фінансових можливостей та острівець кохання серед яскравого життя!

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У цей чудовий день найкрасивіші квіти розквітають для тебе! Нехай тільки тобі світить сонце, зеленіють дерева і співають птахи! Залишайся завжди найщасливішою! Удачі тобі, успіхів, ніжності та найпрекрасніших людей на твоєму шляху!

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Добру знайому вітаю з днем народження та бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений оптимізмом, свіжими ідеями та цікавими зустрічами. Нехай у тебе завжди буде чудове здоров’я, прекрасний настрій, і нехай щоранку зустрічає яскравими променями та усмішками близьких!

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Сьогодні чудовий день – день твого народження! Вітаю тебе. Будь коханою дружиною. Нехай тебе люблять діти. Успіхів тобі у кар’єрі. Нехай тобою дорожать друзі. Віри, надії та любові тобі! З Днем народження!

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Вітаю з днем народження. Для гарної знайомої хочу побажати добрих і пам’ятних днів яскравого життя, щасливих усмішок та тріумфів, романтичних пригод у Парижі, блаженства душі та тіла на екзотичних островах, вдалого шопінгу по італійських бутіках, шикарних вечерь у ресторанах улюбленої кухні.

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Вітаю з днем ​​народження! Нехай скоріше до вас прийдуть успіх і добробут, нехай оточують любов, турбота та всі сюрпризи в житті будуть добрими та позитивними. Нехай у вашому серці оселяться мир і впевненість, а в домі завжди панують любов та розуміння. Нехай кожен новий день буде хоч трохи, але краще за попередній. Всіх благ!

Раніше "Телеграф" публікував барвисті картинки з побажаннями доброго ранку.

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#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження