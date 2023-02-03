Душевное поздравление с днем рождения девушке в прозе

Поздравьте девушку красиво и с любовью

Накануне дня рождения девушки приходится поломать голову — какое поздравление для нее лучше выбрать. Душевные и нетривиальные пожелания безусловно сделают праздник именинницы ярче и подарят ей массу позитивных эмоций.

Можно поздравить девушку красивым стихотворением. Такой знак она оценит. Но не менее обрадуют девушку приятные поздравления в прозе. Главное — чтобы пожелания были сказаны от чистого сердца.

"Телеграф" собрал в подборку поздравления с днем рождения девушке в прозе, которые точно понравятся имениннице.

С днем рождения девушке в прозе

С удовольствием поздравляю тебя с днем рождения! Это твой день, и всё в этом мире только для тебя! Всего тебе самого хорошего! Желаю оставаться женственной, привлекательной и веселой!

Пусть судьба станет счастливым путешествием, полным приключений и открытий, в котором каждый день обещает праздник и волшебную сказку!

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Пусть этот праздничный день растянется на всю жизнь. Желаю чувствовать себя всегда нужной и любимой. Пусть в твоей жизни будет только искренность и взаимопонимание. Радости и комфорта во всем, с чем бы ты ни столкнулась. С днем рождения!

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Твой день рождения — это и личный праздник в моей жизни. Для меня, это самое волнующее событие в году. Ты наполнила мою жизнь высоким смыслом, сделала её яркой и красивой. Поэтому я просто не могу не пожелать тебе долгих лет жизни, счастья и богатства. Ведь твоя жизнь – это моя жизнь, твоё счастье – это моё счастье, а всё моё богатство – это твоё богатство. Если бы ты не появилась, когда-то, в этот день на свет, то сегодня мне не для чего и не для кого было бы жить. С днем рождения!

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Желаю тебе получать удовольствие от каждого прожитого дня, ценить то, что имеешь и стремиться к достижению заветных целей! Пусть получается всё, что задумано, пусть сбудется всё, о чем мечтается! Перед тобой открыты все волшебные жизненные дороги, и я желаю выбрать самую правильную — и пройти ее красиво!

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Жизнь — это книга. Есть люди, которые ее пишут. Есть те, которые живут так, как кто-то написал. Я желаю тебе быть автором собственной книги — яркой, полной впечатлений, любви, счастья, понимания… Такой, чтобы было что вспомнить и другим рассказать! С днем рождения!

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Ты же знаешь, что не только в день рождения, но и в любой другой день я желаю тебе только от чистого сердца и очень искренне всего самого прекрасного и жизнерадостного! Любви, ярких, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, исполнения заветных желаний и творческих свершений! С днем рождения!

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Самая красивая девушка на свете, принимай поздравления с твоим праздником! Ты у нас супер, ты великолепна, и все восхищаются тобой! Пусть каждый твой день будет необычным, насыщенным, позитивным и интересным! Пусть твои надежды исполняются одна за другой!

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какими словами поздравить женщину с днем рождения во время войны.