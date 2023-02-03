Душевне привітання з днем народження дівчині у прозі

Привітайте дівчину красиво та з любов’ю

Напередодні дня народження дівчини доводиться поламати голову — яке вітання їй краще вибрати. Душевні та нетривіальні побажання безумовно зроблять свято іменинниці яскравішим та подарують їй масу позитивних емоцій.

Можна привітати дівчину гарним віршем. Такий знак вона оцінить. Але не менш потішать дівчину приємні привітання у прозі. Головне — щоб побажання були сказані від щирого серця.

"Телеграф" зібрав у добірку привітань з днем народження дівчині у прозі, які точно сподобаються іменинниці.

З днем народження дівчині у прозі

Із задоволенням вітаю тебе з днем народження! Це твій день, і все на цьому світі тільки для тебе! Усього тобі найкращого! Бажаю залишатися жіночною, привабливою та веселою! Нехай доля стане щасливою подорожжю, повною пригод та відкриттів, у якій кожен день обіцяє свято та чарівну казку!

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Нехай цей святковий день розтягнеться на все життя. Бажаю почуватися завжди потрібною та коханою. Нехай у твоєму житті буде лише щирість та порозуміння. Радості та комфорту у всьому, з чим би ти не зіткнулася. З днем народження!

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Твій день народження — це особисте свято в моєму житті. Для мене це найбільш хвилююча подія в році. Ти наповнила моє життя високим змістом, зробила його яскравим і красивим. Тому я просто не можу не побажати тобі довгих років життя, щастя та багатства. Адже твоє життя – це моє життя, твоє щастя – це моє щастя, а моє багатство – це твоє багатство. Якби ти не з’явилася, колись, цього дня на світ, то сьогодні мені нема для чого і не для кого було б жити. З днем народження!

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Бажаю тобі отримувати задоволення від кожного прожитого дня, цінувати те, що маєш і прагнути досягнення заповітних цілей! Нехай виходить все, що задумано, нехай збудеться все, про що мрієш! Перед тобою відкриті всі чарівні життєві дороги, і я бажаю вибрати найправильнішу – і пройти її красиво!

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Життя – це книга. Є люди, які її пишуть. Є ті, що живуть так, як хтось написав. Я бажаю тобі бути автором власної книги — яскравої, повної вражень, кохання, щастя, розуміння… Такої, щоб було що згадати та іншим розповісти! З днем народження!

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Ти ж знаєш, що не тільки в день народження, а й будь-якого іншого дня я бажаю тобі тільки від щирого серця і дуже щиро всього прекрасного і життєрадісного! Кохання, яскравих, незабутніх зустрічей, вірних друзів, святкового настрою, здійснення заповітних мрій та творчих звершень! З Днем народження!

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Найкрасивіша дівчина на світі, приймай вітання з твоїм святом! Ти в нас супер, ти чудова, і всі захоплюються тобою! Нехай кожен твій день буде незвичайним, насиченим, позитивним та цікавим! Нехай твої надії здійснюються одна за одною!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якими словами привітати жінку з днем народження під час війни.