Степан, с именинами! Короткие поздравления и красивые открытки на День ангела Степана

Не забудьте поздравить Стёпу с именинами

Имя Степан древнее, красивое и весьма распространенное в Украине. Ранее мы рассказали, каково его значение и происхождение, а также когда все Дни ангела Степана в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку идей для поздравлений Степана с именинами в стихах, прозе, открытках и картинках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Степана своими словами

Дорогой Стёпа! Пусть твой ангел-хранитель освещает тебе путь в жизни, ведет самыми короткими путями к счастью и радостям, в обход всех бед и ненастий. С именинами!

С Днем ангела Степана! В этот чудесный праздник хочу пожелать, чтобы в твоем доме всегда было уютно, тепло и благополучно, чтобы все твои близкие были здоровы, и никто из вас не знал, что такое материальные трудности. С праздником!

Степан, поздравляю с именинами. Желаю всегда двигаться только вперед и никогда не оборачиваться, и чтобы рядом всегда были надежные, проверенные временем друзья, на которых можно положиться. Будь счастлив и здоров!

Стёпа, в день твоего ангела хочу пожелать, чтобы в твоей жизни все было красиво, — работа была по кайфу, любовь была только искренней, а дружба неразрывной. Пусть все будет в радость, и никакие ненастья не омрачают твоего настроения!

С Днем ангела, Степан! Пусть останутся в прошлом все твои проблемы и печали, а в будущем останется место только для душевных приятных моментов, исполнений мечт, наслаждения жизнью. С праздником.

Открытки для поздравления Степана с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам запрещено целоваться на пороге, — вы могли об этом и не догадываться.