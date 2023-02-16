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Степан, с именинами! Короткие поздравления и красивые открытки на День ангела Степана

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Степана на любой вкус Новость обновлена 16 февраля 2023, 19:19
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Степана на любой вкус. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить Стёпу с именинами

Имя Степан древнее, красивое и весьма распространенное в Украине. Ранее мы рассказали, каково его значение и происхождение, а также когда все Дни ангела Степана в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку идей для поздравлений Степана с именинами в стихах, прозе, открытках и картинках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Степана своими словами

  • Дорогой Стёпа! Пусть твой ангел-хранитель освещает тебе путь в жизни, ведет самыми короткими путями к счастью и радостям, в обход всех бед и ненастий. С именинами!
  • С Днем ангела Степана! В этот чудесный праздник хочу пожелать, чтобы в твоем доме всегда было уютно, тепло и благополучно, чтобы все твои близкие были здоровы, и никто из вас не знал, что такое материальные трудности. С праздником!
  • Степан, поздравляю с именинами. Желаю всегда двигаться только вперед и никогда не оборачиваться, и чтобы рядом всегда были надежные, проверенные временем друзья, на которых можно положиться. Будь счастлив и здоров!
  • Стёпа, в день твоего ангела хочу пожелать, чтобы в твоей жизни все было красиво, — работа была по кайфу, любовь была только искренней, а дружба неразрывной. Пусть все будет в радость, и никакие ненастья не омрачают твоего настроения!
  • С Днем ангела, Степан! Пусть останутся в прошлом все твои проблемы и печали, а в будущем останется место только для душевных приятных моментов, исполнений мечт, наслаждения жизнью. С праздником.

Открытки для поздравления Степана с Днем ангела

День ангела Степана открытки
Открытки с Днем ангела Степана
С Днем ангела Степана — открытки, картинки и поздравления
Степан, поздравляю с Днем ангела — открытка на именины Степана
Поздравление на День ангела Степана — картинка с именинами Степан

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам запрещено целоваться на пороге, — вы могли об этом и не догадываться.

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