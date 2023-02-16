Стецько, з іменинами! Короткі привітання та красиві листівки на День ангела Степана

Не забудьте привітати Стефа з іменинами

Ім’я Степан давнє, красиве та вельми поширене в Україні. Раніше ми розповіли, яке його значення та походження, а також коли всі Дні ангела Степана протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку ідей для привітань Степана з іменинами у віршах, прозі, листівках та картинках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Степана своїми словами

Дорогий Стецько! Нехай твій ангел-охоронець висвітлює тобі шлях у житті, веде найкоротшими маршрутами до щастя та радощів, в обхід усіх бід і ненасть. З іменинами!

Із Днем ангела Степана! У це чудове свято хочу побажати, щоб у твоїй хаті завжди було затишно, тепло і благополучно, щоб усі твої близькі були здорові, і ніхто з вас не знав, що таке матеріальні труднощі. Зі святом!

Степане, вітаю з іменинами. Бажаю завжди рухатися тільки вперед і ніколи не обертатися, і щоб завжди були надійні, перевірені часом друзі, на яких можна покластися. Будь щасливий та здоровий!

Степа, в день твого ангела хочу побажати, щоб у твоєму житті все було красиво, робота була по кайфу, кохання було тільки щирим, а дружба нерозривною. Нехай все буде в радість, і ніякі негоди не затьмарюють твого настрою!

З Днем ангела, Степане! Нехай залишаться у минулому всі твої проблеми та смутки, а в майбутньому залишиться місце лише для душевних приємних моментів, виконань мрій, насолоди життям. Зі святом.

Листівки для поздоровлення Степана з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами заборонено цілуватися на порозі — ви могли про це і не здогадуватися.