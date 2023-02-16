Іменини Степана у 2023 році: всі дні, коли Стецько святкує День ангела

Саме Степаном звали батька нашого Бандеру

Ім’я Степан дуже давнє та поширене в Україні, хай на сьогодні і не найпопулярніше. "Телеграф" вирішив розповісти, яке походження цього імені і коли всі іменини Степана протягом року.

Значення імені Степан

Ім’я Степан походить від давньогрецького "стефаноса", що перекладається як "діадема", "вінець", "корона". Варто при цьому зазначити, що згідно з міфологією вінці та діадеми є класичними атрибутами верховної богині шлюбу Гери.

Цікаво, що в інших країнах популярніші такі форми імені як Стівен, Стефан, Штефан, Етьєн, Іштван, Естебан. Зустрічаються також такі розмовні форми імені Степан, як Стефко, Стецько, Стець, Штефко, Степанко, Степаня, Стьопа, Стеша, Стеня.

Серед Степанів, які відомі кожному українцю, можна згадати націоналіста Степана Бандеру та харківського кота-зірку соцмереж Степана. Також варті згадки співак Степан Гіга, картограф Степан Рудницький, живописець Степан Кобилянський, письменник Степан Процюк та багато інших.

Коли День ангела Степана?

Носії імені Степан святкують іменини понад півсотні разів на рік за православним церковним календарем.

Головні іменини Степана відзначаються 9 січня, коли церквою вшановується святий Стефан Першомученик. Також його пам’ять шанують 17 січня, 15 серпня та 28 вересня.

13 липня, 12 вересня, 24 листопада та 15 грудня шануються королі сербські Стефан Урош II, III та IV, а 11 грудня – преподобномученик Стефан Новий Константинопольський.

Тепер перерахуємо всі іменини Степана в році по місяцях, включаючи менш важливі:

у січні: 9, 17, 24, 27;

у лютому: 7, 12, 21, 26;

у березні: 7, 12;

у квітні: 5, 6, 8, 10;

у травні: 9, 10, 20, 30;

у червні: 6, 20, 25;

у липні: 13, 18, 23, 26, 27, 31;

у серпні: 1, 13, 15, 25, 29;

у вересні: 2, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 26, 28;

у жовтні: 7, 15, 17, 22, 23;

у листопаді: 10, 12, 13, 17, 24, 25;

у грудні: 11, 15, 22, 23, 28, 30.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за народними прикметами суворо заборонено дарувати чоловікам на свята.