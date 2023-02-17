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Поздравления с 80-летием для женщины: трогательные и душевные пожелания

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
С юбилеем 80 лет
С юбилеем 80 лет. Фото telegraf.com.ua

Поздравить женщину с 80-летием можно своими словами, или подобрать пожелание в стихах

Восьмидесятилетний юбилей — солидная дата, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. В этот день имениннице стоит уделить особое внимание и проявить по отношению к ней заботу. И конечно же для празднующей 80-лений юбилей женщины стоит найти очень красивые слова и трогательные пожелания.

В этой подборке "Телеграфа" вы точно найдете поздравление, которое затронет за душу юбиляршу и может быть даже тронет ее до слез.

Красивое поздравление с 80 летием женщине своими словами

  • Прекраснейшую и мудрую женщину мы сегодня поздравляем с юбилеем. 80 лет — это не просто возраст. Мы думаем, что это замечательное право для гордости. Ведь с того момента как вы родились прошла целая эпоха! Так пусть же юбилейный день рождения принесет массу улыбок, радости и крепенького здоровья!
  • Поздравляю с 80-летием замечательную очень уважаемую мною и не только женщину. Пусть ваша жизнь идет мирно, ровно и спокойно, а годы пусть будут вашей гордостью. Желаю, чтобы вас окружали любовь и счастье. Радостного вам настроения и находиться всегда в состоянии крепкого здоровья!
  • Тебе сегодня 80 лет! Пусть этот юбилей будет ярким! Желаю, чтобы твоя жизнь была счастлива и без бед, а к твоей пенсии пусть добавят пять нулей. Крепчайшего тебе здоровья, родных людей и друзей рядом и удачи! Поздравляю!
  • С юбилеем! Восемьдесят лет — уважаемый возраст, Вы умудренная жизнью женщина, Вы много видели и очень много можете рассказать нам, будьте с нами еще долго-долго, делитесь своей мудростью и опытом! Желаем Вам здоровья, огромного запаса сил, бодрости духа, побольше поводов для чистой улыбки и радости, добрых и хороших событий!
  • Большой праздник — 80-летний юбилей! Поздравляю от чистого сердца с такой прекрасной датой и спешу сказать, что до старости Вам еще далеко! В Ваших глазах еще есть озорной огонек, Вы так же, как и раньше молоды душой и полны энергии. Желаю, чтобы здоровье Вас никогда не подводило, чтобы Вы любили жизнь и верили в мечту и в душе царила бы весна. Живите счастливо, всего Вам самого доброго и хорошего!

С 80-летием женщине: поздравление в стихах

Восемьдесят лет — вот это дата!

Жизнь событиями разными полна:

Радостью и бедами богата,

Словно за волной бежит волна!

С юбилеем славным поздравляем.

Будьте привлекательной всегда.

Женственности, радости желаем,

Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,

Дорогие люди любят вас,

А душа цветет, не унывает,

Любит жизнь, как будто в первый раз!

Восемь десятков — серьезная дата,

Знак бесконечности жизненных сил.

В юность погрузит память обратно,

Как каждый день в суете проходил.

Вам пожелаем огромного счастья

Бодрости духа, желанных вестей,

Пусть новый день будет ярким и ясным,

Самых счастливых и солнечных дней.

Первую скрипку любовь пусть играет,

Партия счастья звучит каждый час.

Близкие помнят, всегда навещают,

И вдохновенье штурмует пусть вас.

Сил вам огромных, здоровья большого,

Вдаль с оптимизмом и целью смотреть.

Настроя прекрасного, нет ― боевого!

Чтобы во всем без труда преуспеть.

Пусть за столом собираются чаще,

Поводом будут… без повода пусть.

Чтоб ваши дни становились все краше.

Чтобы в глазах была радость, не грусть.

Восемьдесят лет — не шутка,

Это жизненный рубеж.

Вы по-прежнему красотка,

Цвет лица, как прежде, свеж.

Я желаю Вам здоровья,

Сил, улыбок и тепла,

Понимания, достатка,

Мира, радости, добра.

Дарит пусть семья Вам радость,

Гордостью пусть будут внуки.

Быть активной Вам желаю,

Не сдаваться серой скуке.

Открытки с юбилеем 80 лет

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Раньше "Телеграф" писал, какие слова поздравлений подобрать для бабушки в ее юбилей.

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