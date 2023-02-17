Поздравления с 80-летием для женщины: трогательные и душевные пожелания

Поздравить женщину с 80-летием можно своими словами, или подобрать пожелание в стихах

Восьмидесятилетний юбилей — солидная дата, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. В этот день имениннице стоит уделить особое внимание и проявить по отношению к ней заботу. И конечно же для празднующей 80-лений юбилей женщины стоит найти очень красивые слова и трогательные пожелания.

В этой подборке "Телеграфа" вы точно найдете поздравление, которое затронет за душу юбиляршу и может быть даже тронет ее до слез.

Красивое поздравление с 80 летием женщине своими словами

Прекраснейшую и мудрую женщину мы сегодня поздравляем с юбилеем. 80 лет — это не просто возраст. Мы думаем, что это замечательное право для гордости. Ведь с того момента как вы родились прошла целая эпоха! Так пусть же юбилейный день рождения принесет массу улыбок, радости и крепенького здоровья!

Поздравляю с 80-летием замечательную очень уважаемую мною и не только женщину. Пусть ваша жизнь идет мирно, ровно и спокойно, а годы пусть будут вашей гордостью. Желаю, чтобы вас окружали любовь и счастье. Радостного вам настроения и находиться всегда в состоянии крепкого здоровья!

Тебе сегодня 80 лет! Пусть этот юбилей будет ярким! Желаю, чтобы твоя жизнь была счастлива и без бед, а к твоей пенсии пусть добавят пять нулей. Крепчайшего тебе здоровья, родных людей и друзей рядом и удачи! Поздравляю!

С юбилеем! Восемьдесят лет — уважаемый возраст, Вы умудренная жизнью женщина, Вы много видели и очень много можете рассказать нам, будьте с нами еще долго-долго, делитесь своей мудростью и опытом! Желаем Вам здоровья, огромного запаса сил, бодрости духа, побольше поводов для чистой улыбки и радости, добрых и хороших событий!

Большой праздник — 80-летний юбилей! Поздравляю от чистого сердца с такой прекрасной датой и спешу сказать, что до старости Вам еще далеко! В Ваших глазах еще есть озорной огонек, Вы так же, как и раньше молоды душой и полны энергии. Желаю, чтобы здоровье Вас никогда не подводило, чтобы Вы любили жизнь и верили в мечту и в душе царила бы весна. Живите счастливо, всего Вам самого доброго и хорошего!

С 80-летием женщине: поздравление в стихах

Восемьдесят лет — вот это дата! Жизнь событиями разными полна: Радостью и бедами богата, Словно за волной бежит волна! С юбилеем славным поздравляем. Будьте привлекательной всегда. Женственности, радости желаем, Не грустить, не плакать никогда! Пусть здоровье дальше лишь крепчает, Дорогие люди любят вас, А душа цветет, не унывает, Любит жизнь, как будто в первый раз!

Восемь десятков — серьезная дата, Знак бесконечности жизненных сил. В юность погрузит память обратно, Как каждый день в суете проходил. Вам пожелаем огромного счастья Бодрости духа, желанных вестей, Пусть новый день будет ярким и ясным, Самых счастливых и солнечных дней. Первую скрипку любовь пусть играет, Партия счастья звучит каждый час. Близкие помнят, всегда навещают, И вдохновенье штурмует пусть вас. Сил вам огромных, здоровья большого, Вдаль с оптимизмом и целью смотреть. Настроя прекрасного, нет ― боевого! Чтобы во всем без труда преуспеть. Пусть за столом собираются чаще, Поводом будут… без повода пусть. Чтоб ваши дни становились все краше. Чтобы в глазах была радость, не грусть.

Восемьдесят лет — не шутка, Это жизненный рубеж. Вы по-прежнему красотка, Цвет лица, как прежде, свеж. Я желаю Вам здоровья, Сил, улыбок и тепла, Понимания, достатка, Мира, радости, добра. Дарит пусть семья Вам радость, Гордостью пусть будут внуки. Быть активной Вам желаю, Не сдаваться серой скуке.

Открытки с юбилеем 80 лет

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