Поздравления с 80-летием для женщины: трогательные и душевные пожелания
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Поздравить женщину с 80-летием можно своими словами, или подобрать пожелание в стихах
Восьмидесятилетний юбилей — солидная дата, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. В этот день имениннице стоит уделить особое внимание и проявить по отношению к ней заботу. И конечно же для празднующей 80-лений юбилей женщины стоит найти очень красивые слова и трогательные пожелания.
В этой подборке "Телеграфа" вы точно найдете поздравление, которое затронет за душу юбиляршу и может быть даже тронет ее до слез.
Красивое поздравление с 80 летием женщине своими словами
- Прекраснейшую и мудрую женщину мы сегодня поздравляем с юбилеем. 80 лет — это не просто возраст. Мы думаем, что это замечательное право для гордости. Ведь с того момента как вы родились прошла целая эпоха! Так пусть же юбилейный день рождения принесет массу улыбок, радости и крепенького здоровья!
- Поздравляю с 80-летием замечательную очень уважаемую мною и не только женщину. Пусть ваша жизнь идет мирно, ровно и спокойно, а годы пусть будут вашей гордостью. Желаю, чтобы вас окружали любовь и счастье. Радостного вам настроения и находиться всегда в состоянии крепкого здоровья!
- Тебе сегодня 80 лет! Пусть этот юбилей будет ярким! Желаю, чтобы твоя жизнь была счастлива и без бед, а к твоей пенсии пусть добавят пять нулей. Крепчайшего тебе здоровья, родных людей и друзей рядом и удачи! Поздравляю!
- С юбилеем! Восемьдесят лет — уважаемый возраст, Вы умудренная жизнью женщина, Вы много видели и очень много можете рассказать нам, будьте с нами еще долго-долго, делитесь своей мудростью и опытом! Желаем Вам здоровья, огромного запаса сил, бодрости духа, побольше поводов для чистой улыбки и радости, добрых и хороших событий!
- Большой праздник — 80-летний юбилей! Поздравляю от чистого сердца с такой прекрасной датой и спешу сказать, что до старости Вам еще далеко! В Ваших глазах еще есть озорной огонек, Вы так же, как и раньше молоды душой и полны энергии. Желаю, чтобы здоровье Вас никогда не подводило, чтобы Вы любили жизнь и верили в мечту и в душе царила бы весна. Живите счастливо, всего Вам самого доброго и хорошего!
С 80-летием женщине: поздравление в стихах
Восемьдесят лет — вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!
Восемь десятков — серьезная дата,
Знак бесконечности жизненных сил.
В юность погрузит память обратно,
Как каждый день в суете проходил.
Вам пожелаем огромного счастья
Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней.
Первую скрипку любовь пусть играет,
Партия счастья звучит каждый час.
Близкие помнят, всегда навещают,
И вдохновенье штурмует пусть вас.
Сил вам огромных, здоровья большого,
Вдаль с оптимизмом и целью смотреть.
Настроя прекрасного, нет ― боевого!
Чтобы во всем без труда преуспеть.
Пусть за столом собираются чаще,
Поводом будут… без повода пусть.
Чтоб ваши дни становились все краше.
Чтобы в глазах была радость, не грусть.
Восемьдесят лет — не шутка,
Это жизненный рубеж.
Вы по-прежнему красотка,
Цвет лица, как прежде, свеж.
Я желаю Вам здоровья,
Сил, улыбок и тепла,
Понимания, достатка,
Мира, радости, добра.
Дарит пусть семья Вам радость,
Гордостью пусть будут внуки.
Быть активной Вам желаю,
Не сдаваться серой скуке.
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