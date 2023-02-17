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Вітання з 80-річчям для жінки: зворушливі та душевні побажання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
З ювілеєм 80 років
З ювілеєм 80 років. Фото telegraf.com.ua

Привітати жінку з 80-річчям можна своїми словами, або підібрати побажання у віршах

Вісімдесятирічний ювілей — солідна дата, яку в жодному разі не можна ігнорувати. Цього дня іменинниці варто приділити особливу увагу та проявити до неї турботу. І звичайно ж для жінки, яка святкує 80-річний ювілей, варто знайти дуже красиві слова і зворушливі побажання.

У цій добірці "Телеграфа" ви точно знайдете привітання, яке торкнеться душі ювілярки та може навіть розчулить її до сліз.

Красиве привітання з 80-річчям жінці своїми словами

  • Прекрасну та мудру жінку ми сьогодні вітаємо з ювілеєм. 80 років – це не просто вік. Ми вважаємо, що це чудове право на гордість. Адже з того моменту, як ви народилися, минула ціла епоха! Тож нехай же ювілейний день народження принесе масу посмішок, радості та міцного здоров’я!
  • Вітаю з 80-річчям чудову дуже шановану мною і не лише жінку. Нехай ваше життя йде мирно, рівно та спокійно, а роки нехай будуть вашою гордістю. Бажаю, щоб вас оточували любов та щастя. Радісного вам настрою і знаходитись завжди в стані міцного здоров’я!
  • Тобі сьогодні 80 років! Нехай цей ювілей буде яскравим! Бажаю, щоб твоє життя було щасливим і без горя, а до твоєї пенсії нехай додадуть п’ять нулів. Найміцнішого тобі здоров’я, рідних людей та друзів поруч та удачі! Вітаю!
  • З ювілеєм! Вісімдесят років — шановний вік, Ви навчена життям жінка, Ви багато бачили та дуже багато можете розповісти нам, будьте з нами ще довго-довго, ділитесь своєю мудрістю та досвідом! Бажаємо Вам здоров’я, величезного запасу сил, бадьорості духу, більше приводів для чистої посмішки та радості, добрих та щасливих подій!
  • Велике свято – 80-річний ювілей! Вітаю від щирого серця з такою прекрасною датою і поспішаю сказати, що до старості Вам ще далеко! У Ваших очах ще є бешкетний вогник, Ви так само як і раніше, молоді душею і сповнені енергії. Бажаю, щоб здоров’я Вас ніколи не підводило, щоб Ви любили життя і вірили у мрію та в душі панувала б весна. Живіть щасливо, всього Вам найдобрішого та найкращого!

З 80-річчям жінці: вітання у віршах

З 80-річчям вас вітаю!

Здоров’я міцного щиро бажаю,

Хай янгол від бід вас оберігає,

Всевишній у скруті завжди помагає.

Хай рідні та близькі навідують часто,

Хай в домі панує тиша та щастя,

Хай мрії й бажання ваші здійсняться,

Хай сни кольорові частіше вам сняться!

З ювілеєм привітання

Від душі мої летять,

Вісім непростих десятків...

Побажаю: так тримать!

Сили вам, здоров’я в тілі,

Оптимізму не втрачати,

Ювілеїв ще немало

В колі близьких відмічати.

Поважний вік — вісімдесят,

Стільки досягнень за плечима.

А скільки ще чекає Вас,

Своїми глянете очима!

Здоров’я міцного, добра,

Здійснення кожного бажання.

Хай надихає Вас сім’я

На довгі роки процвітання!

У день 80-річчя

Я Вам побажаю:

Здоров`я міцного

Й наснаги без краю.

Хай в домі надія завжди живе,

В вашу сім`ю лише добре несе.

Побільше радощів земних

У колі рідних і близьких.

Листівки із ювілеєм 80 років

картинка з ювілеєм жінці на 80 років
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з ювілеєм 80 років картинка

Раніше "Телеграф" писав, які слова привітань підібрати для бабусі до її ювілею.

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