Вітання з 80-річчям для жінки: зворушливі та душевні побажання
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Привітати жінку з 80-річчям можна своїми словами, або підібрати побажання у віршах
Вісімдесятирічний ювілей — солідна дата, яку в жодному разі не можна ігнорувати. Цього дня іменинниці варто приділити особливу увагу та проявити до неї турботу. І звичайно ж для жінки, яка святкує 80-річний ювілей, варто знайти дуже красиві слова і зворушливі побажання.
У цій добірці "Телеграфа" ви точно знайдете привітання, яке торкнеться душі ювілярки та може навіть розчулить її до сліз.
Красиве привітання з 80-річчям жінці своїми словами
- Прекрасну та мудру жінку ми сьогодні вітаємо з ювілеєм. 80 років – це не просто вік. Ми вважаємо, що це чудове право на гордість. Адже з того моменту, як ви народилися, минула ціла епоха! Тож нехай же ювілейний день народження принесе масу посмішок, радості та міцного здоров’я!
- Вітаю з 80-річчям чудову дуже шановану мною і не лише жінку. Нехай ваше життя йде мирно, рівно та спокійно, а роки нехай будуть вашою гордістю. Бажаю, щоб вас оточували любов та щастя. Радісного вам настрою і знаходитись завжди в стані міцного здоров’я!
- Тобі сьогодні 80 років! Нехай цей ювілей буде яскравим! Бажаю, щоб твоє життя було щасливим і без горя, а до твоєї пенсії нехай додадуть п’ять нулів. Найміцнішого тобі здоров’я, рідних людей та друзів поруч та удачі! Вітаю!
- З ювілеєм! Вісімдесят років — шановний вік, Ви навчена життям жінка, Ви багато бачили та дуже багато можете розповісти нам, будьте з нами ще довго-довго, ділитесь своєю мудрістю та досвідом! Бажаємо Вам здоров’я, величезного запасу сил, бадьорості духу, більше приводів для чистої посмішки та радості, добрих та щасливих подій!
- Велике свято – 80-річний ювілей! Вітаю від щирого серця з такою прекрасною датою і поспішаю сказати, що до старості Вам ще далеко! У Ваших очах ще є бешкетний вогник, Ви так само як і раніше, молоді душею і сповнені енергії. Бажаю, щоб здоров’я Вас ніколи не підводило, щоб Ви любили життя і вірили у мрію та в душі панувала б весна. Живіть щасливо, всього Вам найдобрішого та найкращого!
З 80-річчям жінці: вітання у віршах
З 80-річчям вас вітаю!
Здоров’я міцного щиро бажаю,
Хай янгол від бід вас оберігає,
Всевишній у скруті завжди помагає.
Хай рідні та близькі навідують часто,
Хай в домі панує тиша та щастя,
Хай мрії й бажання ваші здійсняться,
Хай сни кольорові частіше вам сняться!
З ювілеєм привітання
Від душі мої летять,
Вісім непростих десятків...
Побажаю: так тримать!
Сили вам, здоров’я в тілі,
Оптимізму не втрачати,
Ювілеїв ще немало
В колі близьких відмічати.
Поважний вік — вісімдесят,
Стільки досягнень за плечима.
А скільки ще чекає Вас,
Своїми глянете очима!
Здоров’я міцного, добра,
Здійснення кожного бажання.
Хай надихає Вас сім’я
На довгі роки процвітання!
У день 80-річчя
Я Вам побажаю:
Здоров`я міцного
Й наснаги без краю.
Хай в домі надія завжди живе,
В вашу сім`ю лише добре несе.
Побільше радощів земних
У колі рідних і близьких.
Листівки із ювілеєм 80 років
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