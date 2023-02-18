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С юбилеем 40 лет: душевные поздравления женщине

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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C сорокалетием женщине
C сорокалетием женщине. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить знакомую женщину с круглой датой

Сорокалетие — чудесный возраст, когда человек уже многого успел достичь. В то же время у него еще достаточно сил и желаний увидеть, узнать и постичь что-то новое. Часто даже говорят, что в 40 лет жизнь только начинается. Эту знаменательную дату нельзя пропускать, а для именинницы стоит подготовить достойное поздравление с сорокалетием.

В этой подборке "Телеграфа" вы можете выбрать прекрасное поздравление в стихах, розе или открытку для женщины, которой исполняется 40 лет.

Поздравление с сорокалетием женщине своими словами

  • Поздравляю с 40-летием! В этом возрасте очень многое меняется. Нужно сказать, что жизнь начинает играть новыми красками. У тебя теперь появятся новые увлечения и может быть даже проявятся до сих пор неизвестные таланты. Желаю, чтобы ты не унывала и всегда была в прекрасном настроении. Мира тебе, добра, здоровья, благополучия и любви. С юбилеем!
  • Хочу поздравить тебя с сорокалетием! Будь самой любимой и самой счастливой. Расцветай все больше с каждым днем! Родные твои пусть будут счастливы и здоровы. Пусть каждый день тебе сопутствует удача! С днем рождения!
  • С юбилеем! В день твоего 40-летия желаю оставаться такой же красоткой. Пусть тебя не покидает твоя мудрость и рассудительность. Пусть неудачи не смеют даже смотреть в твою сторону. Огромного счастья тебе и настоящей любви!
  • В 40 лет жизнь только начинается! Это всем знакомая истина. Желаю, чтобы ты убедилась в этом на собственном опыте. Наслаждайся каждым днем. Пусть жизнь твоя будет яркой и насыщенной. Двигайся к новым целям и достигай их! Неиссякаемого тебе здоровья и красоты!!!
  • Драгоценная, поздравляю с 40-летним юбилеем! Родненькая моя, желаю тебе жить в шоколаде, достигать всех поставленных целей, идти по жизни уверенным шагом и наслаждаться приятным общением с близкими. Оставайся открытой и доброй, улыбчивой и легкой на подъем, стильной и красивой, целеустремленной и искренней!
  • Считается, что 40 лет не отмечают, потому что это плохая примета. Я совсем в это не верю. Хочу от всей души поздравить тебя не просто с днем рождения, а с юбилеем! Пусть в жизни твое будут только прекрасные моменты. Пусть перед тобой открываются двери для новых возможностей. Путь в сердце твоем живут радость и любовь. Благополучия, достатка, успехов на работе и уюта в семье. Поздравляю!

Красивые стихи, которыми можно поздравить женщину с сорокалетием

День рождения, 40 лет —

Очень добрый праздник.

От души тебя сегодня

С ним иду поздравить!

В юбилей тебе желаю

Только взлетов и побед,

Жить на этом свете долго —

Можно даже сотню лет!

Пожелаю я успеха,

Больше классных, ярких дней,

Процветания в работе,

Верных, преданных друзей.

Поздравляем с 40-летием!

Желаем счастья и добра,

Желаем жизни полной,

Желаем радости с утра

До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть

И не стареть, а молодеть.

Здоровье, бодрость сохранить

И много-много лет прожить.

С юбилеем поздравляю

В славный день тебя сейчас,

Сорок лет тебе, красотка,

Женщина ты просто класс.

Будь душой молодой,

Пусть не меркнет Красота,

Я желаю тебе счастья,

Вдохновения, тепла.

Мудрость, что уже имеешь,

Пусть поможет на пути,

Будь здоровой, креативной,

Верь, что радость впереди.

Поздравляю тебя с днем рождения!

40 лет — это только начало.

Счастья, радости в жизни, везения,

Чтобы влюбляться душа не устала.

Пусть на сердце не будет тревоги,

Дом уютом гостей удивляет,

Не встречай ты препятствий на дороге,

Пусть улыбка лица украшает.

40 лет тебе сегодня —

Пусть сбываются мечты,

В жизни пусть все будет гладко,

Только так, как хочешь ты!

Красивые открытки с днем рождения женщине 40

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Ранее "Телеграф" писал, какие поздравления с днем рождения можно приготовить для красивой женщины.

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