С юбилеем 40 лет: душевные поздравления женщине
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Не забудьте поздравить знакомую женщину с круглой датой
Сорокалетие — чудесный возраст, когда человек уже многого успел достичь. В то же время у него еще достаточно сил и желаний увидеть, узнать и постичь что-то новое. Часто даже говорят, что в 40 лет жизнь только начинается. Эту знаменательную дату нельзя пропускать, а для именинницы стоит подготовить достойное поздравление с сорокалетием.
В этой подборке "Телеграфа" вы можете выбрать прекрасное поздравление в стихах, розе или открытку для женщины, которой исполняется 40 лет.
Поздравление с сорокалетием женщине своими словами
- Поздравляю с 40-летием! В этом возрасте очень многое меняется. Нужно сказать, что жизнь начинает играть новыми красками. У тебя теперь появятся новые увлечения и может быть даже проявятся до сих пор неизвестные таланты. Желаю, чтобы ты не унывала и всегда была в прекрасном настроении. Мира тебе, добра, здоровья, благополучия и любви. С юбилеем!
- Хочу поздравить тебя с сорокалетием! Будь самой любимой и самой счастливой. Расцветай все больше с каждым днем! Родные твои пусть будут счастливы и здоровы. Пусть каждый день тебе сопутствует удача! С днем рождения!
- С юбилеем! В день твоего 40-летия желаю оставаться такой же красоткой. Пусть тебя не покидает твоя мудрость и рассудительность. Пусть неудачи не смеют даже смотреть в твою сторону. Огромного счастья тебе и настоящей любви!
- В 40 лет жизнь только начинается! Это всем знакомая истина. Желаю, чтобы ты убедилась в этом на собственном опыте. Наслаждайся каждым днем. Пусть жизнь твоя будет яркой и насыщенной. Двигайся к новым целям и достигай их! Неиссякаемого тебе здоровья и красоты!!!
- Драгоценная, поздравляю с 40-летним юбилеем! Родненькая моя, желаю тебе жить в шоколаде, достигать всех поставленных целей, идти по жизни уверенным шагом и наслаждаться приятным общением с близкими. Оставайся открытой и доброй, улыбчивой и легкой на подъем, стильной и красивой, целеустремленной и искренней!
- Считается, что 40 лет не отмечают, потому что это плохая примета. Я совсем в это не верю. Хочу от всей души поздравить тебя не просто с днем рождения, а с юбилеем! Пусть в жизни твое будут только прекрасные моменты. Пусть перед тобой открываются двери для новых возможностей. Путь в сердце твоем живут радость и любовь. Благополучия, достатка, успехов на работе и уюта в семье. Поздравляю!
Красивые стихи, которыми можно поздравить женщину с сорокалетием
День рождения, 40 лет —
Очень добрый праздник.
От души тебя сегодня
С ним иду поздравить!
В юбилей тебе желаю
Только взлетов и побед,
Жить на этом свете долго —
Можно даже сотню лет!
Пожелаю я успеха,
Больше классных, ярких дней,
Процветания в работе,
Верных, преданных друзей.
Поздравляем с 40-летием!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
С юбилеем поздравляю
В славный день тебя сейчас,
Сорок лет тебе, красотка,
Женщина ты просто класс.
Будь душой молодой,
Пусть не меркнет Красота,
Я желаю тебе счастья,
Вдохновения, тепла.
Мудрость, что уже имеешь,
Пусть поможет на пути,
Будь здоровой, креативной,
Верь, что радость впереди.
Поздравляю тебя с днем рождения!
40 лет — это только начало.
Счастья, радости в жизни, везения,
Чтобы влюбляться душа не устала.
Пусть на сердце не будет тревоги,
Дом уютом гостей удивляет,
Не встречай ты препятствий на дороге,
Пусть улыбка лица украшает.
40 лет тебе сегодня —
Пусть сбываются мечты,
В жизни пусть все будет гладко,
Только так, как хочешь ты!
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