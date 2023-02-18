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З ювілеєм 40 років: душевні привітання жінці

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
З сорокаріччям жінці
З сорокаріччям жінці. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати знайому жінку із круглою датою

Сорокаріччя — чудовий вік, коли людина вже багато чого встигла досягти. Водночас у неї ще достатньо сил і бажань побачити, дізнатися та збагнути щось нове. Часто навіть кажуть, що у 40 років життя лише починається. Цю знаменну дату не можна пропускати, а для іменинниці варто підготувати гідне вітання із сорокаріччям.

У цій добірці "Телеграфа" ви можете обрати чудове привітання у віршах, прозі, а також листівку для жінки, якій виповнюється 40 років.

Привітання із сорокаріччям жінці своїми словами

  • Вітаю із 40-річчям! У цьому віці дуже багато змінюється. Слід сказати, що життя починає грати новими фарбами. У тебе тепер з’являться нові захоплення і, можливо, навіть виявляться досі невідомі таланти. Бажаю, щоб ти не сумувала і завжди була в чудовому настрої. Миру тобі, добра, здоров’я, добробуту та кохання. З ювілеєм!
  • Хочу привітати тебе із сорокаріччям! Будь найулюбленішою і найщасливішою. Розквітай все більше з кожним днем! Рідні твої нехай будуть щасливі та здорові. Нехай кожного дня тебе супроводжує удача! З Днем народження!
  • З ювілеєм! У день твого 40-річчя бажаю залишатися такою ж красунею. Нехай тебе не покидає твоя мудрість і розважливість. Нехай невдачі не сміють навіть дивитися у твою сторону. Величезного щастя тобі та справжньої любові!
  • У 40 років життя лише починається! Це всім знайома істина. Бажаю, щоб ти переконалася у цьому на власному досвіді. Насолоджуйся кожним днем. Нехай життя твоє буде яскравим і насиченим. Рухайся до нових цілей і досягай їх! Невичерпного тобі здоров’я та краси!
  • Дорогоцінна, вітаю із 40-річним ювілеєм! Рідна моя, бажаю тобі жити в шоколаді, досягати всіх поставлених цілей, йти по життю впевненим кроком і насолоджуватися приємним спілкуванням з близькими. Залишайся відкритою та доброю, усміхненою та легкою на підйом, стильною та красивою, цілеспрямованою та щирою!
  • Вважається, що 40 років не відзначають, бо це погана прикмета. Я зовсім у це не вірю. Хочу від щирого серця привітати тебе не просто з днем народження, а з ювілеєм! Нехай у твоєму житті будуть тільки чудові моменти. Нехай перед тобою відчиняються двері для нових можливостей. Хай у твоєму серці живуть радість і любов. Добробуту, достатку, успіхів на роботі та затишку в сім’ї. Вітаю!

Гарні вірші, якими можна привітати жінку із сорокаріччям

40? І які твої літа?

Ти як і раніше свіжа:

Хороша ти від природи –

І фігура, і душа.

Будь завжди неповторна,

Будь у всьому на висоті,

Будь бажана та кохана,

Йди ти своєї мети.

Де знайти ще таку?

Може, хіба що в кіно?

Пий неспішно і смакуючи

Життя, як солодке вино.

З днем народження, з ювілеєм!

Нехай лиця не зачепить тінь.

І радісніше, веселіше

Ти відсвяткуй цей день!

З ювілеєм я тебе вітаю!

Пролетіло 40 років,

А коли – не знаю.

40 років, а я тебе

Дитиною все вважаю,

Все вчити намагаюся

І часом лаю.

Все боюся я, що тебе

Раптом образить хтось,

Адже любов батьків

Не зважає на роки.

Щастя і любові тобі

Я прошу у Бога,

Щоб ти по життю йшла

Щасливою дорогою.

Двічі по двадцять — це круглий початок!

Мати здоров’я, любов і достаток,

Мріяти й легко та скоро здійснити —

Те, ради чого вартує ще жити

Років так сто, а можливо і більше…

Будь з кожним днем ти усе щасливішою!

Доля хай добрі дарунки готує —

Щоб мала ти те, що насправді вартує!

Кажуть, що цю дату не можна святкувати,

Але із ювілеєм я хочу привітати!

Бажаю тобі успіху, натхнення і любові,

Щоби твої рідні всі були здорові,

Хай життя складається так, як забажаєш,

Всі тебе кохають і ти це добре знаєш!

Сьогодні всі вітання

Лише на твою честь!

І хай в житті буває

Багато перехресть,

Бажаю йти щасливою

Дорогою завжди

І прямувати чітко

До своєї мети!

Красиві листівки з днем народження жінці 40

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Раніше "Телеграф" писав, які вітання з днем народження можна приготувати для вродливої жінки.

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