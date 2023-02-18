З ювілеєм 40 років: душевні привітання жінці

Не забудьте привітати знайому жінку із круглою датою

Сорокаріччя — чудовий вік, коли людина вже багато чого встигла досягти. Водночас у неї ще достатньо сил і бажань побачити, дізнатися та збагнути щось нове. Часто навіть кажуть, що у 40 років життя лише починається. Цю знаменну дату не можна пропускати, а для іменинниці варто підготувати гідне вітання із сорокаріччям.

У цій добірці "Телеграфа" ви можете обрати чудове привітання у віршах, прозі, а також листівку для жінки, якій виповнюється 40 років.

Привітання із сорокаріччям жінці своїми словами

Вітаю із 40-річчям! У цьому віці дуже багато змінюється. Слід сказати, що життя починає грати новими фарбами. У тебе тепер з’являться нові захоплення і, можливо, навіть виявляться досі невідомі таланти. Бажаю, щоб ти не сумувала і завжди була в чудовому настрої. Миру тобі, добра, здоров’я, добробуту та кохання. З ювілеєм!

Хочу привітати тебе із сорокаріччям! Будь найулюбленішою і найщасливішою. Розквітай все більше з кожним днем! Рідні твої нехай будуть щасливі та здорові. Нехай кожного дня тебе супроводжує удача! З Днем народження!

З ювілеєм! У день твого 40-річчя бажаю залишатися такою ж красунею. Нехай тебе не покидає твоя мудрість і розважливість. Нехай невдачі не сміють навіть дивитися у твою сторону. Величезного щастя тобі та справжньої любові!

У 40 років життя лише починається! Це всім знайома істина. Бажаю, щоб ти переконалася у цьому на власному досвіді. Насолоджуйся кожним днем. Нехай життя твоє буде яскравим і насиченим. Рухайся до нових цілей і досягай їх! Невичерпного тобі здоров’я та краси!

Дорогоцінна, вітаю із 40-річним ювілеєм! Рідна моя, бажаю тобі жити в шоколаді, досягати всіх поставлених цілей, йти по життю впевненим кроком і насолоджуватися приємним спілкуванням з близькими. Залишайся відкритою та доброю, усміхненою та легкою на підйом, стильною та красивою, цілеспрямованою та щирою!

Вважається, що 40 років не відзначають, бо це погана прикмета. Я зовсім у це не вірю. Хочу від щирого серця привітати тебе не просто з днем народження, а з ювілеєм! Нехай у твоєму житті будуть тільки чудові моменти. Нехай перед тобою відчиняються двері для нових можливостей. Хай у твоєму серці живуть радість і любов. Добробуту, достатку, успіхів на роботі та затишку в сім’ї. Вітаю!

Гарні вірші, якими можна привітати жінку із сорокаріччям

40? І які твої літа? Ти як і раніше свіжа: Хороша ти від природи – І фігура, і душа. Будь завжди неповторна, Будь у всьому на висоті, Будь бажана та кохана, Йди ти своєї мети. Де знайти ще таку? Може, хіба що в кіно? Пий неспішно і смакуючи Життя, як солодке вино. З днем народження, з ювілеєм! Нехай лиця не зачепить тінь. І радісніше, веселіше Ти відсвяткуй цей день!

З ювілеєм я тебе вітаю! Пролетіло 40 років, А коли – не знаю. 40 років, а я тебе Дитиною все вважаю, Все вчити намагаюся І часом лаю. Все боюся я, що тебе Раптом образить хтось, Адже любов батьків Не зважає на роки. Щастя і любові тобі Я прошу у Бога, Щоб ти по життю йшла Щасливою дорогою.

Двічі по двадцять — це круглий початок! Мати здоров’я, любов і достаток, Мріяти й легко та скоро здійснити — Те, ради чого вартує ще жити Років так сто, а можливо і більше… Будь з кожним днем ти усе щасливішою! Доля хай добрі дарунки готує — Щоб мала ти те, що насправді вартує!

Кажуть, що цю дату не можна святкувати, Але із ювілеєм я хочу привітати! Бажаю тобі успіху, натхнення і любові, Щоби твої рідні всі були здорові, Хай життя складається так, як забажаєш, Всі тебе кохають і ти це добре знаєш!

Сьогодні всі вітання Лише на твою честь! І хай в житті буває Багато перехресть, Бажаю йти щасливою Дорогою завжди І прямувати чітко До своєї мети!

Красиві листівки з днем народження жінці 40

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