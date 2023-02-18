З ювілеєм 40 років: душевні привітання жінці
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Не забудьте привітати знайому жінку із круглою датою
Сорокаріччя — чудовий вік, коли людина вже багато чого встигла досягти. Водночас у неї ще достатньо сил і бажань побачити, дізнатися та збагнути щось нове. Часто навіть кажуть, що у 40 років життя лише починається. Цю знаменну дату не можна пропускати, а для іменинниці варто підготувати гідне вітання із сорокаріччям.
У цій добірці "Телеграфа" ви можете обрати чудове привітання у віршах, прозі, а також листівку для жінки, якій виповнюється 40 років.
Привітання із сорокаріччям жінці своїми словами
- Вітаю із 40-річчям! У цьому віці дуже багато змінюється. Слід сказати, що життя починає грати новими фарбами. У тебе тепер з’являться нові захоплення і, можливо, навіть виявляться досі невідомі таланти. Бажаю, щоб ти не сумувала і завжди була в чудовому настрої. Миру тобі, добра, здоров’я, добробуту та кохання. З ювілеєм!
- Хочу привітати тебе із сорокаріччям! Будь найулюбленішою і найщасливішою. Розквітай все більше з кожним днем! Рідні твої нехай будуть щасливі та здорові. Нехай кожного дня тебе супроводжує удача! З Днем народження!
- З ювілеєм! У день твого 40-річчя бажаю залишатися такою ж красунею. Нехай тебе не покидає твоя мудрість і розважливість. Нехай невдачі не сміють навіть дивитися у твою сторону. Величезного щастя тобі та справжньої любові!
- У 40 років життя лише починається! Це всім знайома істина. Бажаю, щоб ти переконалася у цьому на власному досвіді. Насолоджуйся кожним днем. Нехай життя твоє буде яскравим і насиченим. Рухайся до нових цілей і досягай їх! Невичерпного тобі здоров’я та краси!
- Дорогоцінна, вітаю із 40-річним ювілеєм! Рідна моя, бажаю тобі жити в шоколаді, досягати всіх поставлених цілей, йти по життю впевненим кроком і насолоджуватися приємним спілкуванням з близькими. Залишайся відкритою та доброю, усміхненою та легкою на підйом, стильною та красивою, цілеспрямованою та щирою!
- Вважається, що 40 років не відзначають, бо це погана прикмета. Я зовсім у це не вірю. Хочу від щирого серця привітати тебе не просто з днем народження, а з ювілеєм! Нехай у твоєму житті будуть тільки чудові моменти. Нехай перед тобою відчиняються двері для нових можливостей. Хай у твоєму серці живуть радість і любов. Добробуту, достатку, успіхів на роботі та затишку в сім’ї. Вітаю!
Гарні вірші, якими можна привітати жінку із сорокаріччям
40? І які твої літа?
Ти як і раніше свіжа:
Хороша ти від природи –
І фігура, і душа.
Будь завжди неповторна,
Будь у всьому на висоті,
Будь бажана та кохана,
Йди ти своєї мети.
Де знайти ще таку?
Може, хіба що в кіно?
Пий неспішно і смакуючи
Життя, як солодке вино.
З днем народження, з ювілеєм!
Нехай лиця не зачепить тінь.
І радісніше, веселіше
Ти відсвяткуй цей день!
З ювілеєм я тебе вітаю!
Пролетіло 40 років,
А коли – не знаю.
40 років, а я тебе
Дитиною все вважаю,
Все вчити намагаюся
І часом лаю.
Все боюся я, що тебе
Раптом образить хтось,
Адже любов батьків
Не зважає на роки.
Щастя і любові тобі
Я прошу у Бога,
Щоб ти по життю йшла
Щасливою дорогою.
Двічі по двадцять — це круглий початок!
Мати здоров’я, любов і достаток,
Мріяти й легко та скоро здійснити —
Те, ради чого вартує ще жити
Років так сто, а можливо і більше…
Будь з кожним днем ти усе щасливішою!
Доля хай добрі дарунки готує —
Щоб мала ти те, що насправді вартує!
Кажуть, що цю дату не можна святкувати,
Але із ювілеєм я хочу привітати!
Бажаю тобі успіху, натхнення і любові,
Щоби твої рідні всі були здорові,
Хай життя складається так, як забажаєш,
Всі тебе кохають і ти це добре знаєш!
Сьогодні всі вітання
Лише на твою честь!
І хай в житті буває
Багато перехресть,
Бажаю йти щасливою
Дорогою завжди
І прямувати чітко
До своєї мети!
Красиві листівки з днем народження жінці 40
Раніше "Телеграф" писав, які вітання з днем народження можна приготувати для вродливої жінки.