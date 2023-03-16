Красивые поздравления с 45-летием мужчине
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Выберите душевные пожелания, чтобы поздравить мужчину с 45-летием
Дни рождения — лучший способ сделать наших близких счастливее и это лучший повод, чтобы сказать самые важные слова. 45 лет — большая дата. Это возраст, когда человек уже многого достиг и у него еще достаточно сил и желания стремиться к чему-то новому.
Выберите из множества поздравлений на день рождения для 45-летнего мужчины лучшее. Поднимите ему настроение своими душевными пожеланиями.
Поздравление мужчине с 45-летием
Поздравляю с 45-летием! Пусть этот возраст окажется новым расцветом сил и жизненной энергии. Желаю открыть себя с новой стороны. Желаю увидеть на горизонте новые возможности. Желаю создать новые мечты. И пусть в 45 лет у тебя всё получается, как надо. Пусть тебя любят родные, уважают друзья. Пусть каждый день позволяет добиваться успеха, решать любую проблему.
Тебе сегодня сорок пять —
В расцвете сил мужчина.
Тебя поздравить собрались
Ведь есть на то причина.
Ты честный, умный, деловой,
Уверенный и смелый,
Красивый, вечно молодой,
Веселый и умелый.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья и удачи,
Благополучия в семье
И долгих лет в придачу!
Желаю в юбилей чтобы все двери были для тебя открыты, люди вокруг встречались только доброжелательные и отзывчивые, начальство было справедливым и щедрым, коллеги – добрыми и понимающими, а семья всегда оставалась надежным тылом. Пусть царит гармония в отношениях, уверенность в поступках и всегда на сердце живет любовь!
Сорок пять — идеальная дата,
Возраст легкой в висках седины,
Возраст мужества, опыта, злата
И манящей в глазах глубины,
Ты мужчина, вот тот, настоящий,
О котором лишь можно мечтать,
Ты идеями вечно кипящий
И способный теплом окружать!
Этот день — он особый и важный,
Ты шагнул на другую ступень,
Пусть же близкий твой радует каждый,
Будет праздничным каждый твой день!
С днем рождения, дорогой наш юбиляр, если женщина в 45 снова ягодка, то мужчина как хороший коньяк — прибавляет звездочки, повышая свой статус и ценность, так пусть твоя путеводная звезда ведет тебя исключительно к успеху, исполнив все желания и мечты, дарит счастье и здоровье, а мы дарим радость дружбы и общения!
Вот 45 — прекрасный юбилей!
Я с ним тебя сердечно поздравляю,
Желаю, чтоб душой ты молодел,
Успеха и побед тебе желаю.
Желаю легкости во всех твоих делах,
Чтобы беды стороною обходили,
Чтоб не было сомнения в друзьях,
Чтоб женщины всегда тебя любили.
Желаю также я достатка и добра,
Спокойствия тебе, гармонии и счастья,
Чтобы сбылась скорей твоя мечта,
Чтоб не было в судьбе твоей ненастья.
Поздравляю тебя с этим чудесным юбилеем — 45 лет! Пусть в жизни будут только прекрасные моменты и события, чтобы двери открывались для новых достижений и побед! Пусть в душе будет радость, а в сердце живет любовь, чтобы перед тобой открывались все новые и новые возможности! С Днем рождения! Благополучия, достатка и огромного здоровья! Сегодня твой день!
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