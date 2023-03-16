Красивые поздравления с 45-летием мужчине

Выберите душевные пожелания, чтобы поздравить мужчину с 45-летием

Дни рождения — лучший способ сделать наших близких счастливее и это лучший повод, чтобы сказать самые важные слова. 45 лет — большая дата. Это возраст, когда человек уже многого достиг и у него еще достаточно сил и желания стремиться к чему-то новому.

Выберите из множества поздравлений на день рождения для 45-летнего мужчины лучшее. Поднимите ему настроение своими душевными пожеланиями.

Поздравление мужчине с 45-летием

Поздравляю с 45-летием! Пусть этот возраст окажется новым расцветом сил и жизненной энергии. Желаю открыть себя с новой стороны. Желаю увидеть на горизонте новые возможности. Желаю создать новые мечты. И пусть в 45 лет у тебя всё получается, как надо. Пусть тебя любят родные, уважают друзья. Пусть каждый день позволяет добиваться успеха, решать любую проблему.

Тебе сегодня сорок пять —

В расцвете сил мужчина.

Тебя поздравить собрались

Ведь есть на то причина.

Ты честный, умный, деловой,

Уверенный и смелый,

Красивый, вечно молодой,

Веселый и умелый.

Тебе хотим мы пожелать

Здоровья и удачи,

Благополучия в семье

И долгих лет в придачу!

Желаю в юбилей чтобы все двери были для тебя открыты, люди вокруг встречались только доброжелательные и отзывчивые, начальство было справедливым и щедрым, коллеги – добрыми и понимающими, а семья всегда оставалась надежным тылом. Пусть царит гармония в отношениях, уверенность в поступках и всегда на сердце живет любовь!

Сорок пять — идеальная дата,

Возраст легкой в висках седины,

Возраст мужества, опыта, злата

И манящей в глазах глубины,

Ты мужчина, вот тот, настоящий,

О котором лишь можно мечтать,

Ты идеями вечно кипящий

И способный теплом окружать!

Этот день — он особый и важный,

Ты шагнул на другую ступень,

Пусть же близкий твой радует каждый,

Будет праздничным каждый твой день!

С днем рождения, дорогой наш юбиляр, если женщина в 45 снова ягодка, то мужчина как хороший коньяк — прибавляет звездочки, повышая свой статус и ценность, так пусть твоя путеводная звезда ведет тебя исключительно к успеху, исполнив все желания и мечты, дарит счастье и здоровье, а мы дарим радость дружбы и общения!

Вот 45 — прекрасный юбилей!

Я с ним тебя сердечно поздравляю,

Желаю, чтоб душой ты молодел,

Успеха и побед тебе желаю.

Желаю легкости во всех твоих делах,

Чтобы беды стороною обходили,

Чтоб не было сомнения в друзьях,

Чтоб женщины всегда тебя любили.

Желаю также я достатка и добра,

Спокойствия тебе, гармонии и счастья,

Чтобы сбылась скорей твоя мечта,

Чтоб не было в судьбе твоей ненастья.

Поздравляю тебя с этим чудесным юбилеем — 45 лет! Пусть в жизни будут только прекрасные моменты и события, чтобы двери открывались для новых достижений и побед! Пусть в душе будет радость, а в сердце живет любовь, чтобы перед тобой открывались все новые и новые возможности! С Днем рождения! Благополучия, достатка и огромного здоровья! Сегодня твой день!

Ранее "Телеграф" публиковал душевные поздравления с юбилеем для брата.