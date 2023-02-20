С юбилеем 45 лет: красивые открытки и душевные поздравления женщине
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Подарите имениннице красивое поздравление с 45-летием
45 лет — "золотой возраст", расцвет всех сил. Человеком уже немало пройдено, но предстоит прожить еще массу интересных и счастливых моментов. Для многих женщин это время, когда дети уже стали самостоятельными и появляется много времени для себя и своих увлечений.
Если вы собираетесь поздравить с 45-летием знакомую женщину, подготовьте для нее небольшое, но запоминающееся поздравление с юбилеем. А еще именинницу можно порадовать яркой открыткой в мессенджере.
Если идей для поздравлений нет, то отличные пожелания с 45-летием для женщины вы сможете найти в этой подборке "Телеграфа".
Поздравления женщине с 45-летием своими словами
- Поздравляю с 45-летием и в этот замечательный день хочу пожелать бодрого самочувствия и прекрасного настроения, невероятных успехов и добрых дел, семейного счастья и вечного блага, неугасаемой энергии жизни и бесконечной удачи.
- Поздравляю с юбилеем, с 45-летием по возрасту и с цветущей молодостью души. Желаю окрылять себя надеждой и любовью, желаю искренне верить в чудо и удачу, желаю постоянного окружения добрыми друзьями и заботливыми родными, желаю невероятной радости для души и настоящего счастья для сердца.
- С 45-летием, дорогая наша, с юбилеем! Торжественно поздравляем от всей души, желаем много беспробудного и светлого счастья. Пусть дни наполнятся самыми приятными, самыми нежными улыбками от дорогих коллег и преданных друзей. Пусть краски жизни причудливо сплетаются вокруг тебя!
- С прекрасной датой 45-летия! Пусть этот день рождения пройдет ярко, незабываемо и весело. Желаю радости на долгие года, чтобы всегда была ты так весела. Желаю веры, надежды и любви и чтоб всегда вперед идти. Пусть все твои мечты осуществляются.
- Поздравляю тебя с юбилеем. 45 лет – дети выросли, дом построен, карьера на пике. Пора заняться собой любимой. Желаю тебя почаще баловать себя прогулками по магазинам одежды, салонами красоты и путешествиями. И не придавай значения возрасту, ты еще чертовски молода и ещё долго будешь такой.
- Ты знаешь, что не только в этот чудесный день, но и в любой другой я желаю тебе только от чистого сердца и очень искренне всего самого прекрасного и жизнерадостного. Любви, ярких, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, исполнения заветных желаний и творческих свершений! С юбилеем!
- Поздравляю вас с 45-летием! Не хочу говорить банальных поговорок про ягодки, потому что вы всегда хорошо выглядите и я уверен(а), что в вашей жизни будет ещё очень много юбилеев, на которых вы будете блистать также, как сегодня. Счастья вам, гармонии в душе, и уверенности в завтрашнем дне!
Поздравление женщине на день рождения 45 лет в стихах
Тебе сегодня 45,
И ты же ягодка опять!
Сегодня стала не взрослей,
А просто-напросто — мудрей.
Пусть красота не увядает,
Любимый пусть не обижает,
А выполняет все капризы
И часто делает сюрпризы.
Чтоб все проблемы и заботы
Всегда решались как по нотам.
С улыбкой новый день встречай
И никогда не унывай!
Классный возраст сорок пять —
Ты красоточка опять,
45 — это не возраст,
Просто жизненный багаж!
Будь всегда веселой самой,
Яркой, стильной, элегантной,
На танцполе отжигай,
Никогда не унывай!
И за хвост держи удачу,
Будь везучею в придачу,
Выгляди на восемнадцать,
Паспорт выкинь, улыбайся!
Тебе сегодня 45!
Вот что хочу я пожелать:
Цвести всегда, не увядать,
С улыбкой жить, не унывать,
Любить, смеяться и мечтать,
Больших успехов достигать
И восхищенье вызывать,
И комплименты получать,
Всех оптимизмом заряжать
И как звезда, всегда сиять!
Светлая, милая, славная,
Возраст для счастья не главное.
Пусть 45 исполняется,
Счастьем душа наполняется!
Шлём поздравления добрые:
Благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,
Трудностям не поддаваться.
В светлый Ваш день юбилейный
Пусть будет радость, веселье.
Лучшее только исполнится,
Жизнь теплым светом наполнится!
45 лет — не приговор,
А жизни новое начало.
Хочу, чтоб этот юбилей
Ты с легким сердцем отмечала.
Ты старше стала. Ну и пусть!
И элегантней, и мудрее.
Ты, словно лучшее вино,
Что с каждым годом все ценнее.
Желаю долгих лет тебе,
Наполненных теплом и счастьем,
Не возраст любим в людях мы,
А нежность, доброту, участье.
Открытки с 45-летием женщине
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