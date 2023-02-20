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С юбилеем 45 лет: красивые открытки и душевные поздравления женщине

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Поздравление с юбилеем 45 лет
Поздравление с юбилеем 45 лет. Фото telegraf.com.ua

Подарите имениннице красивое поздравление с 45-летием

45 лет — "золотой возраст", расцвет всех сил. Человеком уже немало пройдено, но предстоит прожить еще массу интересных и счастливых моментов. Для многих женщин это время, когда дети уже стали самостоятельными и появляется много времени для себя и своих увлечений.

Если вы собираетесь поздравить с 45-летием знакомую женщину, подготовьте для нее небольшое, но запоминающееся поздравление с юбилеем. А еще именинницу можно порадовать яркой открыткой в мессенджере.

Если идей для поздравлений нет, то отличные пожелания с 45-летием для женщины вы сможете найти в этой подборке "Телеграфа".

Поздравления женщине с 45-летием своими словами

  • Поздравляю с 45-летием и в этот замечательный день хочу пожелать бодрого самочувствия и прекрасного настроения, невероятных успехов и добрых дел, семейного счастья и вечного блага, неугасаемой энергии жизни и бесконечной удачи.
  • Поздравляю с юбилеем, с 45-летием по возрасту и с цветущей молодостью души. Желаю окрылять себя надеждой и любовью, желаю искренне верить в чудо и удачу, желаю постоянного окружения добрыми друзьями и заботливыми родными, желаю невероятной радости для души и настоящего счастья для сердца.
  • С 45-летием, дорогая наша, с юбилеем! Торжественно поздравляем от всей души, желаем много беспробудного и светлого счастья. Пусть дни наполнятся самыми приятными, самыми нежными улыбками от дорогих коллег и преданных друзей. Пусть краски жизни причудливо сплетаются вокруг тебя!
  • С прекрасной датой 45-летия! Пусть этот день рождения пройдет ярко, незабываемо и весело. Желаю радости на долгие года, чтобы всегда была ты так весела. Желаю веры, надежды и любви и чтоб всегда вперед идти. Пусть все твои мечты осуществляются.
  • Поздравляю тебя с юбилеем. 45 лет – дети выросли, дом построен, карьера на пике. Пора заняться собой любимой. Желаю тебя почаще баловать себя прогулками по магазинам одежды, салонами красоты и путешествиями. И не придавай значения возрасту, ты еще чертовски молода и ещё долго будешь такой.
  • Ты знаешь, что не только в этот чудесный день, но и в любой другой я желаю тебе только от чистого сердца и очень искренне всего самого прекрасного и жизнерадостного. Любви, ярких, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, исполнения заветных желаний и творческих свершений! С юбилеем!
  • Поздравляю вас с 45-летием! Не хочу говорить банальных поговорок про ягодки, потому что вы всегда хорошо выглядите и я уверен(а), что в вашей жизни будет ещё очень много юбилеев, на которых вы будете блистать также, как сегодня. Счастья вам, гармонии в душе, и уверенности в завтрашнем дне!

Поздравление женщине на день рождения 45 лет в стихах

Тебе сегодня 45,

И ты же ягодка опять!

Сегодня стала не взрослей,

А просто-напросто — мудрей.

Пусть красота не увядает,

Любимый пусть не обижает,

А выполняет все капризы

И часто делает сюрпризы.

Чтоб все проблемы и заботы

Всегда решались как по нотам.

С улыбкой новый день встречай

И никогда не унывай!

Классный возраст сорок пять —

Ты красоточка опять,

45 — это не возраст,

Просто жизненный багаж!

Будь всегда веселой самой,

Яркой, стильной, элегантной,

На танцполе отжигай,

Никогда не унывай!

И за хвост держи удачу,

Будь везучею в придачу,

Выгляди на восемнадцать,

Паспорт выкинь, улыбайся!

Тебе сегодня 45!

Вот что хочу я пожелать:

Цвести всегда, не увядать,

С улыбкой жить, не унывать,

Любить, смеяться и мечтать,

Больших успехов достигать

И восхищенье вызывать,

И комплименты получать,

Всех оптимизмом заряжать

И как звезда, всегда сиять!

Светлая, милая, славная,

Возраст для счастья не главное.

Пусть 45 исполняется,

Счастьем душа наполняется!

Шлём поздравления добрые:

Благ и здоровья огромного,

Жить и судьбе улыбаться,

Трудностям не поддаваться.

В светлый Ваш день юбилейный

Пусть будет радость, веселье.

Лучшее только исполнится,

Жизнь теплым светом наполнится!

45 лет — не приговор,

А жизни новое начало.

Хочу, чтоб этот юбилей

Ты с легким сердцем отмечала.

Ты старше стала. Ну и пусть!

И элегантней, и мудрее.

Ты, словно лучшее вино,

Что с каждым годом все ценнее.

Желаю долгих лет тебе,

Наполненных теплом и счастьем,

Не возраст любим в людях мы,

А нежность, доброту, участье.

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