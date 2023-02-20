С юбилеем 45 лет: красивые открытки и душевные поздравления женщине

Подарите имениннице красивое поздравление с 45-летием

45 лет — "золотой возраст", расцвет всех сил. Человеком уже немало пройдено, но предстоит прожить еще массу интересных и счастливых моментов. Для многих женщин это время, когда дети уже стали самостоятельными и появляется много времени для себя и своих увлечений.

Если вы собираетесь поздравить с 45-летием знакомую женщину, подготовьте для нее небольшое, но запоминающееся поздравление с юбилеем. А еще именинницу можно порадовать яркой открыткой в мессенджере.

Если идей для поздравлений нет, то отличные пожелания с 45-летием для женщины вы сможете найти в этой подборке "Телеграфа".

Поздравления женщине с 45-летием своими словами

Поздравляю с 45-летием и в этот замечательный день хочу пожелать бодрого самочувствия и прекрасного настроения, невероятных успехов и добрых дел, семейного счастья и вечного блага, неугасаемой энергии жизни и бесконечной удачи.

Поздравляю с юбилеем, с 45-летием по возрасту и с цветущей молодостью души. Желаю окрылять себя надеждой и любовью, желаю искренне верить в чудо и удачу, желаю постоянного окружения добрыми друзьями и заботливыми родными, желаю невероятной радости для души и настоящего счастья для сердца.

С 45-летием, дорогая наша, с юбилеем! Торжественно поздравляем от всей души, желаем много беспробудного и светлого счастья. Пусть дни наполнятся самыми приятными, самыми нежными улыбками от дорогих коллег и преданных друзей. Пусть краски жизни причудливо сплетаются вокруг тебя!

С прекрасной датой 45-летия! Пусть этот день рождения пройдет ярко, незабываемо и весело. Желаю радости на долгие года, чтобы всегда была ты так весела. Желаю веры, надежды и любви и чтоб всегда вперед идти. Пусть все твои мечты осуществляются.

Поздравляю тебя с юбилеем. 45 лет – дети выросли, дом построен, карьера на пике. Пора заняться собой любимой. Желаю тебя почаще баловать себя прогулками по магазинам одежды, салонами красоты и путешествиями. И не придавай значения возрасту, ты еще чертовски молода и ещё долго будешь такой.

Ты знаешь, что не только в этот чудесный день, но и в любой другой я желаю тебе только от чистого сердца и очень искренне всего самого прекрасного и жизнерадостного. Любви, ярких, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, исполнения заветных желаний и творческих свершений! С юбилеем!

Поздравляю вас с 45-летием! Не хочу говорить банальных поговорок про ягодки, потому что вы всегда хорошо выглядите и я уверен(а), что в вашей жизни будет ещё очень много юбилеев, на которых вы будете блистать также, как сегодня. Счастья вам, гармонии в душе, и уверенности в завтрашнем дне!

Поздравление женщине на день рождения 45 лет в стихах

Тебе сегодня 45, И ты же ягодка опять! Сегодня стала не взрослей, А просто-напросто — мудрей. Пусть красота не увядает, Любимый пусть не обижает, А выполняет все капризы И часто делает сюрпризы. Чтоб все проблемы и заботы Всегда решались как по нотам. С улыбкой новый день встречай И никогда не унывай!

Классный возраст сорок пять — Ты красоточка опять, 45 — это не возраст, Просто жизненный багаж! Будь всегда веселой самой, Яркой, стильной, элегантной, На танцполе отжигай, Никогда не унывай! И за хвост держи удачу, Будь везучею в придачу, Выгляди на восемнадцать, Паспорт выкинь, улыбайся!

Тебе сегодня 45! Вот что хочу я пожелать: Цвести всегда, не увядать, С улыбкой жить, не унывать, Любить, смеяться и мечтать, Больших успехов достигать И восхищенье вызывать, И комплименты получать, Всех оптимизмом заряжать И как звезда, всегда сиять!

Светлая, милая, славная, Возраст для счастья не главное. Пусть 45 исполняется, Счастьем душа наполняется! Шлём поздравления добрые: Благ и здоровья огромного, Жить и судьбе улыбаться, Трудностям не поддаваться. В светлый Ваш день юбилейный Пусть будет радость, веселье. Лучшее только исполнится, Жизнь теплым светом наполнится!

45 лет — не приговор, А жизни новое начало. Хочу, чтоб этот юбилей Ты с легким сердцем отмечала. Ты старше стала. Ну и пусть! И элегантней, и мудрее. Ты, словно лучшее вино, Что с каждым годом все ценнее. Желаю долгих лет тебе, Наполненных теплом и счастьем, Не возраст любим в людях мы, А нежность, доброту, участье.

Открытки с 45-летием женщине

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