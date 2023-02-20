З ювілеєм 45 років: красиві листівки та душевні привітання жінці

Подаруйте іменинниці гарне привітання із 45-річчям

45 років — "золотий вік", розквіт усіх сил. Людиною вже чимало пройдено, але доведеться прожити ще безліч цікавих і щасливих моментів. Для багатьох жінок це час, коли діти вже стали самостійними та з’являється багато часу для себе та своїх захоплень.

Якщо ви збираєтеся привітати з 45-річчям знайому жінку, підготуйте для неї невелике, але яскраве привітання з ювілеєм. А ще іменинницю можна порадувати яскравою листівкою у месенджері.

Якщо ідей для привітань немає, то чудові побажання з 45-річчям для жінки ви зможете знайти у цій добірці "Телеграфа".

Привітання жінці із 45-річчям своїми словами

Вітаю з 45-річчям й у цей чудовий день хочу побажати бадьорого самопочуття та прекрасного настрою, неймовірних успіхів та добрих справ, сімейного щастя та вічного блага, незгасної енергії життя та нескінченної удачі.

Вітаю з ювілеєм, з 45-річчям за віком та з квітучою молодістю душі. Бажаю окриляти себе надією та любов’ю, бажаю щиро вірити в диво та удачу, бажаю постійного оточення добрими друзями та дбайливими рідними, бажаю неймовірної радості для душі та справжнього щастя для серця.

З 45-річчям, люба наша, з ювілеєм! Урочисто вітаємо від щирого серця, бажаємо багато непробудного і світлого щастя. Нехай дні наповняться найприємнішими, найніжнішими усмішками від дорогих колег та відданих друзів. Нехай фарби життя химерно сплітаються довкола тебе!

З чудовою датою 45-річчя! Нехай цей день народження пройде яскраво, незабутньо та весело. Бажаю радості на довгі роки, щоб завжди була ти така весела. Бажаю віри, надії та любові та щоб завжди йшла вперед. Нехай усі твої мрії здійснюються.

Вітаю тебе із ювілеєм. 45 років – діти виросли, будинок збудований, кар’єра на піку. Час зайнятися собою коханою. Бажаю тебе частіше балувати себе прогулянками по магазинах одягу, салонами краси та подорожами. І не надавай значення віку, ти ще страшенно молода і ще довго будеш такою.

Ти знаєш, що не тільки цього чудового дня, а й будь-якого іншого я бажаю тобі тільки від щирого серця і дуже щиро всього найпрекраснішого і життєрадісного. Кохання, яскравих, незабутніх зустрічей, вірних друзів, святкового настрою, виконання заповітних мрій та творчих звершень! З ювілеєм!

Вітаю вас із 45-річчям! Не хочу говорити банальних приказок про ягідки, тому що ви завжди маєте гарний вигляд і я впевнений (-а), що у вашому житті буде ще дуже багато ювілеїв, на яких ви блищатимете так само як сьогодні. Щастя вам, гармонії в душі та впевненості у завтрашньому дні!

Привітання жінці на день народження 45 років у віршах

Ювілей – чудове свято! Є сім’я – надійний тил. Сорок п’ять – це не багато, Сорок п’ять – це розквіт сил. Не одна іще удача Твої здійме прапори. Серце ніжне і гаряче – Тож люби, радій, твори!

Сьогодні тобі — 45! Та ти не сумуй за роками! Вони, мов птахи пролетять, Всю мудрість лишаючи і нами! Всміхайся, живи і кохай, Сьогодні — найкраще для тебе! Як щастя — нехай через край! Як посмішок — райдуги в небі! Тож хочу тобі побажати Міцного здоров’я на роки, Завзяття, надії, в усьому встигати, Й життя розуміти уроки!

Листівки із 45-річчям жінці

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