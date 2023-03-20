С днем счастья! Яркие картинки и открытки с праздником

Главная идея этого праздника — напомнить, что каждый из нас имеет право быть счастливым

Понедельник, 20 марта, — один из самых счастливых дней в году, а все потому, что сегодня отмечается Международный день счастья. Это относительно молодой праздник, ведь он был утвержден лишь в 2012 году решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Также стоит отметить, что дата празднования Дня счастья 20 марта была выбрана неслучайно. Американец индийского происхождения Джейм Илайен, который и стал инициатором утверждения этого праздника официально, выбрал эту дату из-за Дня весеннего равноденствия. 20 марта день и ночь практически равны, и таким образом учредители праздника счастья отмечают, что все люди на планете имеют равные права на счастье.

Поскольку День счастья еще молодой праздник, каких-то конкретных традиций у него нет. "Телеграф" советует вам отпраздновать его так: просто делайте сегодня то, что делает вас счастливым.

И не забудьте рассказать об этом празднике своим родным и близким, отправив им поздравительную картинку или открытку с днем счастья из нашей подборки.

Поздравления с Днем счастья

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие важные даты будут отмечать украинцы в марте 2023 года. А также мы сообщали, когда в этом году христиане отпразднуют один из главных церковных праздников – Пасху по григорианскому и юлианскому обрядам.