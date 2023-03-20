З днем щастя! Яскраві картинки та листівки зі святом

Головна ідея цього свята — нагадати, що кожен із нас має право бути щасливим.

Понеділок, 20 березня, — один із найщасливіших днів на рік, а все тому, що сьогодні відзначається Міжнародний день щастя. Це відносно молоде свято, адже воно було затверджено лише у 2012 році рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Також варто зазначити, що дату святкування Дня щастя 20 березня було обрано невипадково. Американець індійського походження Джейм Ілайєн, який і став ініціатором затвердження цього свята офіційно, вибрав цю дату через День весняного рівнодення. 20 березня день і ніч практично рівні, і таким чином засновники свята відзначають, що всі люди на планеті мають рівні права на щастя.

Оскільки День щастя ще молоде свято, якихось конкретних традицій він не має. Телеграф радить вам відсвяткувати його так: просто робіть сьогодні те, що робить вас щасливим.

І не забудьте розповісти про це свято своїм рідним та близьким, надіславши їм вітальну картинку чи листівку з днем щастя з нашої добірки.

Привітання з Днем щастя

Раніше "Телеграф" розповідав, які важливі дати відзначатимуть українці у березні 2023 року. А також ми повідомляли, коли цього року християни відсвяткують одне з головних церковних свят – Великдень за григоріанським та юліанським обрядами.