Вихідні та свята у березні: скільки відпочиватимуть українці (календар)

У березні Україна відзначатиме кілька святкових дат

Настав перший весняний місяць – березень. На українців чекає низка святкових дат, проте в умовах воєнного стану офіційні свята, які зазвичай є вихідними, не передбачені.

"Телеграф" розповідає, скільки вихідних і свят буде в українців у березні 2023 року. Наприклад, наближається Міжнародний жіночий день 8 березня, який народні депутати пропонують замінити на інше свято.

Вихідні у березні-2023 в Україні

У березні цього року буде 23 робочі дні та відповідно вісім вихідних.

Вихідні: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 березня.

Робочі дні: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 березня.

Додаткові вихідні: ні.

Скорочені робочі дні: ні.

Календар вихідних та свят на березень-2023

Свята у березні-2023 в Україні

1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;

3 березня — Всесвітній день письменника;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

9 березня – День народження Тараса Шевченка;

12 березня — День землевпорядника України;

14 березня – День українського добровольця;

15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;

20 березня — День весняного рівнодення;

22 березня — Всесвітній день землі, День таксиста;

23 березня — Всесвітній день метеорології;

25 березня – День Служби безпеки України;

26 березня – День Національної гвардії України;

27 березня — Міжнародний день театру.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли християни відзначають важливе свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. А також ми повідомляли дату Великодня у 2023 році.