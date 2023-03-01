Вихідні та свята у березні: скільки відпочиватимуть українці (календар)
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У березні Україна відзначатиме кілька святкових дат
Настав перший весняний місяць – березень. На українців чекає низка святкових дат, проте в умовах воєнного стану офіційні свята, які зазвичай є вихідними, не передбачені.
"Телеграф" розповідає, скільки вихідних і свят буде в українців у березні 2023 року. Наприклад, наближається Міжнародний жіночий день 8 березня, який народні депутати пропонують замінити на інше свято.
Вихідні у березні-2023 в Україні
У березні цього року буде 23 робочі дні та відповідно вісім вихідних.
Вихідні: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 березня.
Робочі дні: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 березня.
Додаткові вихідні: ні.
Скорочені робочі дні: ні.
Свята у березні-2023 в Україні
- 1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;
- 3 березня — Всесвітній день письменника;
- 8 березня — Міжнародний жіночий день;
- 9 березня – День народження Тараса Шевченка;
- 12 березня — День землевпорядника України;
- 14 березня – День українського добровольця;
- 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;
- 20 березня — День весняного рівнодення;
- 22 березня — Всесвітній день землі, День таксиста;
- 23 березня — Всесвітній день метеорології;
- 25 березня – День Служби безпеки України;
- 26 березня – День Національної гвардії України;
- 27 березня — Міжнародний день театру.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли християни відзначають важливе свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. А також ми повідомляли дату Великодня у 2023 році.