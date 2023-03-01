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Вихідні та свята у березні: скільки відпочиватимуть українці (календар)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Зустрічаємо перший місяць весни
Зустрічаємо перший місяць весни. Фото Телеграф

У березні Україна відзначатиме кілька святкових дат

Настав перший весняний місяць – березень. На українців чекає низка святкових дат, проте в умовах воєнного стану офіційні свята, які зазвичай є вихідними, не передбачені.

"Телеграф" розповідає, скільки вихідних і свят буде в українців у березні 2023 року. Наприклад, наближається Міжнародний жіночий день 8 березня, який народні депутати пропонують замінити на інше свято.

Вихідні у березні-2023 в Україні

У березні цього року буде 23 робочі дні та відповідно вісім вихідних.

Вихідні: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 березня.

Робочі дні: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 березня.

Додаткові вихідні: ні.

Скорочені робочі дні: ні.

Календар вихідних та свят на березень-2023
Календар вихідних та свят на березень-2023

Свята у березні-2023 в Україні

  • 1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;
  • 3 березня — Всесвітній день письменника;
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день;
  • 9 березня – День народження Тараса Шевченка;
  • 12 березня — День землевпорядника України;
  • 14 березня – День українського добровольця;
  • 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;
  • 20 березня — День весняного рівнодення;
  • 22 березня — Всесвітній день землі, День таксиста;
  • 23 березня — Всесвітній день метеорології;
  • 25 березня – День Служби безпеки України;
  • 26 березня – День Національної гвардії України;
  • 27 березня — Міжнародний день театру.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли християни відзначають важливе свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. А також ми повідомляли дату Великодня у 2023 році.

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#Календар #Свята #Вихідні #Березень