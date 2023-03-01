Выходные и праздники в марте: сколько будут отдыхать украинцы (календарь)

В марте Украина будет отмечать несколько праздничных дат

Наступил первый весенний месяц – март. Украинцев ожидает ряд праздничных дат, однако в условиях военного положения официальные праздники, которые обычно являются выходными, не предусмотрены.

"Телеграф" рассказывает, сколько выходных и праздников будет у украинцев в марте 2023 года. К примеру, грядет Международный женский день 8 марта, который народные депутаты предлагают заменить другим праздником.

Выходные в марте-2023 в Украине

В марте этого года будет 23 рабочих дня и соответственно восемь выходных.

Выходные: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 марта.

Рабочие дни: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 марта.

Дополнительные выходные: нет.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Календарь выходных и праздников на март-2023

Праздники в марте-2023 в Украине

1 марта — Всемирный день гражданской обороны;

3 марта — Всемирный день писателя;

8 марта — Международный женский день;

9 марта — День рождения Тараса Шевченко;

12 марта — День землеустроителя Украины;

14 марта — День украинского добровольца;

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей;

20 марта — День весеннего равноденствия;

22 марта — Всемирный день земли, День таксиста;

23 марта — Всемирный день метеорологии;

25 марта — День Службы безопасности Украины;

26 марта — День Национальной гвардии Украины;

27 марта — Международный день театра.

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