Выходные и праздники в марте: сколько будут отдыхать украинцы (календарь)
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В марте Украина будет отмечать несколько праздничных дат
Наступил первый весенний месяц – март. Украинцев ожидает ряд праздничных дат, однако в условиях военного положения официальные праздники, которые обычно являются выходными, не предусмотрены.
"Телеграф" рассказывает, сколько выходных и праздников будет у украинцев в марте 2023 года. К примеру, грядет Международный женский день 8 марта, который народные депутаты предлагают заменить другим праздником.
Выходные в марте-2023 в Украине
В марте этого года будет 23 рабочих дня и соответственно восемь выходных.
Выходные: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 марта.
Рабочие дни: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 марта.
Дополнительные выходные: нет.
Сокращенные рабочие дни: нет.
Праздники в марте-2023 в Украине
- 1 марта — Всемирный день гражданской обороны;
- 3 марта — Всемирный день писателя;
- 8 марта — Международный женский день;
- 9 марта — День рождения Тараса Шевченко;
- 12 марта — День землеустроителя Украины;
- 14 марта — День украинского добровольца;
- 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей;
- 20 марта — День весеннего равноденствия;
- 22 марта — Всемирный день земли, День таксиста;
- 23 марта — Всемирный день метеорологии;
- 25 марта — День Службы безопасности Украины;
- 26 марта — День Национальной гвардии Украины;
- 27 марта — Международный день театра.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда христиане отмечают важный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. А также мы сообщали дату Пасхи в 2023 году.