Лариска, с Днем ангела! Отличные картинки и поздравления на именины Ларисы

Не забудьте поздравить Лару с именинами

Имя Лариса на сегодняшний день, к сожалению, не входит в ряды самых популярных, хотя имеет интересную и давнюю историю. Ранее "Телеграф" рассказывал, каково его происхождение и значение, и когда все Дни ангела Ларисы в году. Теперь же мы собрали для вас ряд прекрасных идей для поздравления Лариски с именинами в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Ларисы своими словами

Лариска! Не могу нарадоваться, что в моей жизни есть такой чудный и хороший человечек, как ты. Желаю всегда оставаться такой целеустремленной, яркой и особенной личностью, какой ты есть и сейчас. С Днем ангела, дорогая!

В день твоих именин, Лариса, хочу пожелать, чтобы каждый день без исключений дарил тебе повод для радости, чтобы ты несмотря ни на что не теряла вкус к жизни и могла насладиться каждой секундой. Всех благ, родная!

С Днем ангела, Лариса! Искренне желаю, чтобы глаза твои блестели только от слез радости, ноги подкашивались только от радостных прогулок, а руки опускались исключительно под весом приятных презентов и цветов. Ты этого достойна, с праздником!

Открытки для поздравления Ларисы с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" называл семь вещей, которые по приметам строго запрещено выбрасывать из дома, чтобы не навлечь беду.