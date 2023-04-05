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Лариско, з Днем ангела! Чудові картинки та привітання на іменини Лариси

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Лариси на будь-який смак Новина оновлена 05 квітня 2023, 20:22
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Лариси на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Лару з іменинами

Ім’я Лариса на сьогоднішній день, на жаль, не входить до списків найпопулярніших, хоча має цікаву та давню історію. Раніше "Телеграф" розповідав, яке його походження та значення, і коли всі Дні ангела Лариси протягом року. Тепер же ми зібрали для вас низку прекрасних ідей для привітання Лариски з іменинами у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Лариси своїми словами

  • Лариско! Не можу натішитися, що в моєму житті є такий чудовий і добрий чоловічок, як ти. Бажаю завжди залишатися такою цілеспрямованою, яскравою та особливою особистістю, якою ти є і зараз. З Днем ангела, люба!
  • У день твоїх іменин, Ларисо, хочу побажати, щоб кожен день без винятків дарував тобі привід для радості, щоб ти незважаючи ні на що не втрачала смаку до життя і могла насолодитися кожною секундою. Усіх благ, рідна!
  • З Днем ангела, Ларисо! Щиро бажаю, щоб твої очі блищали тільки від сліз радості, ноги підкошувалися тільки від радісних прогулянок, а руки опускалися виключно під вагою приємних презентів і квітів. Ти цього гідна, зі святом!

Листівки для привітання Лариси з Днем ангела

День ангела Лариса — привітання, листівки та картинки українською
Іменини Лариси вітання, листівки та картинки українською
З Днем ангела Лариса – листівка, щоб привітати Ларису на іменини українською
З Днем ангела Лариса вірші та привітання українською
Привітати Ларису з іменинами — прикольні привітання, листівки та картинки українською
День ангела Лариси – привітання з іменинами Лариса українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав сім речей, які за прикметами суворо заборонено викидати з дому, щоб не накликати лиха.

Теги:
#Поздоровлення #Лариса #День ангела #Іменини