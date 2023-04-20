Поздравления с днем рождения мальчику: прикольные и смешные пожелания

Смешное поздравление повеселит не только именинника, но и его гостей

Дети хорошо воспринимают и легко запоминают поздравления. Если вы готовитесь ко дню рождения своего ребенка, или собираетесь на именины к мальчику, подготовьте для него особенные пожелания. Постарайтесь отойти от привычной формы и найдите прикольные поздравления мальчику. Смешные пожелания порадуют и впечатлят не только именинника, но и гостей.

В этой подборке "Телеграф" собрал прикольные поздравления для мальчика на любой возраст.

Поздравляю тебя с Днем рождения. Хочу пожелать тебе оставаться всегда таким же крутым реальным пацаном, каким тебя все знают. И пусть девчонки от тебя все сойдут с ума, а преданные и верные друзья всегда будут рядом! И пусть в жизни все будет офигенно!

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Наш герой, поздравляем тебя с Днём Рождения! Пусть легко решаются задачки, подарков будет целое море, мама с папой будут послушными. Играй, веселись и будь здоров.

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Дорогой наш супермен, поздравляем тебя с днем рождения! Желаем, чтобы ты без проблем покорял девчонок. Чтобы папа поскорее тебе купил машину, чтоб в садик ты приезжал как порядочны мужчина.

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Пусть у тебя будет отменный аппетит — настоящий Супермен должен быть сильным! Пусть у тебя всегда будут хорошие оценки — настоящий Бэтмен должен быть умным! И пусть у тебя всегда будет доброе сердце — как у настоящего Спайдермена!

Смешные поздравления с днем рождения мальчику

Пусть твой глаз будет остр, как у орла, рука тверда, как сталь, а верные друзья, будут готовы за тебя перенести обиды и несправедливость. Не путай доброту с бесхарактерностью и ярость с отвагой. Пусть вместе с тобой растет удача и честь. С Днем рождения!

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С днем рождения! Желаю смелости больше, чем у Супермена, силы больше, чем у Халка, крутости больше, чем у Бэтмена! Пусть твоей попе на месте не сидится, пусть каждый день приходится играть, бегать, находить приключения, веселиться! Желаю быть быстрым и ловким, как Молния Маквин, смелым и честным, как чудо-машинка Вспыш!

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Пусть в твой день рождения соберутся друзья. От дел и забот, пусть они отвлекутся, и дружно все вместе с тобой веселятся. Чтобы интересно вам было, играться, пусть будет подарков много-премного! Желаю тебе счастья самого большого!

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С днем рождения, мой юный друг! Ты, конечно, еще не матерый волк, но уже и не малыш, который держится за мамину юбку. Желаю тебе быть Бэтменом, Человеком-Пауком и Гарри Поттером в одном флаконе и чтобы тебя окружали только верные друзья и подружки!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления для мальчика в прозе.