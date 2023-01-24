Поздравления сына с днем рождения от родителей: трогательные пожелания от чистого сердца

Любимый сын — надежда и опора для родителей

Одним из самых важных праздников для мамы и папы является день рождения сына. Появление на свет ребенка однажды полностью изменило их жизнь, наполнив ее новой радостью и счастьем. Об этом дне невозможно забыть.

Обычно именинника стараются порадовать долгожданным подарком. Еще один важный атрибут праздника — поздравление сына с днем рождения от родителей. "Телеграф" решил помочь подобрать слова, которые напомнят имениннику о родительской любви и западут прямо в душу.

Поздравление для сына от родителей

Сыночек наш, в твой день рождения

Желаем ярких теплых дней!

Еще желаний исполнения

И, чтобы жизнь была светлей.

Тебе желаем мы сегодня

Здоровья, счастья и везенья,

Друзей побольше настоящих

И праздничного настроения!

***

Наш парень родной, поздравляем тебя,

Шлет поздравленья сегодня семья,

Для нас ты любимый, желанный ребенок,

Мы помним рожденье твое, цвет пеленок,

Теперь пожеланья мы дарим тебе,

Будь самым счастливым на этой земле,

Отваги в душе и прекрасных друзей,

Ведь ценит тебя очень много людей.

Трогательное поздравление от родителей сыну

Сынок, с того дня, когда ты родился, наша жизнь навсегда и бесповоротно изменилась. Что бы ни случилось, частичка наших сердец отдана тебе. Знай, что мы всегда придем на помощь, поддержим в трудную минуту и разделим с тобой счастье. Будь счастлив и любим! С днем рождения!

Короткие поздравления для сына от родителей

Любимый сыночек! Ты нам очень дорог! Хотим пожелать, чтобы тебя окружали только любящие и преданные люди. Пусть у тебя все получается. С днем рождения!

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Дорогой сын, с днем рождения! В этот праздничный день желаем тебе сил, мужества и мудрости! Ты вырос настоящим мужчиной, мы тобой гордимся!

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Сын, с днем рождения! От всей души желаем тебе голубого неба, широкого пути, улыбок, солнца и любви!

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