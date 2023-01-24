Вітання синові з днем народження від батьків: зворушливі побажання від щирого серця

Улюблений син – надія та опора для батьків

Одним із найважливіших свят для мами й тата є день народження сина. Поява на світ дитини одного разу повністю змінила їхнє життя, наповнивши його новою радістю та щастям. Про цей день неможливо забути.

Зазвичай іменинника намагаються порадувати довгоочікуваним подарунком. Ще один важливий атрибут свята – вітання сина з днем народження від батьків. "Телеграф" вирішив допомогти підібрати слова, які нагадають імениннику про батьківське кохання і зайдуть прямо в душу.

Вітання для сина від батьків

Синочок наш, у твій день народження бажаємо яскравих теплих днів! А ще здійснення всіх мрій і бажань, і щоб твоє життя було світлішим. Тобі бажаємо сьогодні здоров’я, щастя та везіння, більше справжніх друзів та святкового настрою!

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Наш хлопчику рідний, вітаємо тебе! Вітання шле тобі вся сім’я. Для нас ти улюблена, бажана дитина, ми пам’ятаємо твоє народження, колір пелюшок. Тепер побажання ми даруємо тобі. Будь найщасливішим на цій землі! Бажаємо відваги в душі та прекрасних друзів, адже цінує тебе дуже багато людей.

Зворушливе вітання від батьків синові

Сину, з того дня, коли ти народився, наше життя назавжди й безповоротно змінилося. Хоч би що трапилося, частинка наших сердець віддана тобі. Знай, що ми завжди прийдемо на допомогу, підтримаємо у скрутну хвилину і розділимо з тобою щастя. Будь щасливим і коханим! З днем народження!

Короткі поздоровлення для сина від батьків

Улюблений синочку! Ти нам дуже дорогий! Хочемо побажати, щоб тебе оточували лише люблячі та віддані люди. Нехай у тебе все виходить. З днем народження!

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Дорогий сину, з днем народження! Цього святкового дня бажаємо тобі сил, мужності та мудрості! Ти виріс справжнім чоловіком, ми пишаємося тобою!

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Сину, з днем народження! Від щирого серця бажаємо тобі блакитного неба, широкого шляху, усмішок, сонця та любові!

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