Привітання з днем народження хлопчику: прикольні та смішні побажання

Смішне привітання порадує не тільки іменинника, а й його гостей

Діти добре сприймають і легко запам’ятовують вітання. Якщо ви готуєтеся до дня народження дитини, або збираєтеся на іменини до хлопчика, підготуйте для нього особливі побажання. Намагайтеся відійти від звичної форми та знайдіть прикольні привітання хлопчику. Смішні побажання порадують і вразять не лише іменинника, а й гостей.

У цій збірці "Телеграф" зібрав прикольні привітання для хлопчика на будь-який вік.

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Вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі залишатися завжди таким же крутим пацаном, яким тебе всі знають. І нехай дівчата від тебе всі збожеволіють, а віддані та вірні друзі завжди будуть поруч! І нехай у житті все буде офігенно!

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Наш герой, вітаємо тебе з днем народження! Нехай легко вирішуються завдання, подарунків буде ціле море, мати з батьком будуть слухняними. Грай, веселись і будь здоровий.

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Нехай твоє око буде гостре, як в орла, рука тверда, як сталь, а вірні друзі будуть готові за тебе перенести образи та несправедливість. Не плутай доброту з безхарактерністю та лють із відвагою. Нехай разом з тобою росте удача та честь. З Днем народження!

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Нехай у тебе буде чудовий апетит — справжній Супермен має бути сильним! Нехай у тебе завжди будуть хороші оцінки – справжній Бетмен має бути розумним! І нехай у тебе завжди буде добре серце — як у справжнього Спайдермена!

Смішні привітання з днем народження хлопчика

Дорогий наш супермен, вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо, щоб ти без проблем підкорював дівчат. Щоб тато скоріше тобі купив машину, щоб у садок ти приїжджав як порядний чоловік.

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З Днем народження! Бажаю сміливості більше, ніж у Супермена, сили більше, ніж у Халка, крутості більше, ніж у Бетмена! Нехай твоїй попі на місці не сидиться, нехай щодня доводиться грати, бігати, шукати пригод, веселитися! Бажаю бути швидким і спритним, як Блискавка Маквін, сміливим та чесним, як чудо-машинка Спалах!

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Нехай у твій день народження зберуться друзі. Від справ і турбот, нехай вони відволічуться, і дружно всі разом з тобою веселяться. Щоб цікаво вам було, грати, нехай буде багато подарунків! Бажаю тобі щастя найбільшого!

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З днем народження, мій юний друже! Ти, звичайно, ще не запеклий вовк, але вже й не малюк, який тримається за мамину спідницю. Бажаю тобі бути Бетменом, Людиною-Павуком та Гаррі Поттером в одному флаконі та щоб тебе оточували лише вірні друзі та подружки!

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання для хлопчика у прозі.