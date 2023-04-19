Привітання з днем народження хлопчику: гарні та добрі побажання у прозі

Зібрали варіанти поздоровлень для хлопчиків на будь-який вік

Діти чекають на свій день народження як на диво. Для них це справжнє свято радості, веселощів та добра. Звичайно ж, іменинники люблять отримувати подарунки, але не менш приємно їм чути красиві слова привітань.

Якщо ви шукаєте вітання з днем народження хлопчику у прозі, зверніть увагу на цю добірку, яку склав "Телеграф". Тут зібрані побажання, які наповнені змістом та непідробними емоціями.

Вітання хлопчику з днем народження у прозі

Хлопчик-красень, з днем народження! Хочу, щоб радість завжди була тобі вірним супутником, нехай щастям наповнюється твоє серце, нехай доля несе тобі якнайбільше приємних сюрпризів!

З Днем народження! Чудових друзів, щасливих перемог, гарних новин та просто прекрасного життя! Ти чудовий, ти класний, залишайся таким, як є! Успіху тобі та всього найпрекраснішого!

Від щирого серця ми сьогодні вітаємо улюбленого хлопчика з днем народження! Бажаємо тобі завжди залишатися на такій же позитивній ноті. Нехай усе, про що ти мрієш, обов’язково здійсниться. Але не забувай, що до цього потрібно докладати зусиль! Рости та радуй рідних перемогами.

З днем народження, найпрекрасніший хлопчик на цій планеті! Залишайся таким же чудовим, добрим і милим, а все інше саме додасться!

Вітаю з днем народження! Нехай будь-які твої дитячі мрії здійснюються! Здоров’я, щастя, ще більше уваги рідних! Попереду на тебе чекає багато цікавого, захопливого і дивовижного!

Привітання хлопчикові у прозі

З днем народження, милий і трохи бешкетний хлопчик! Будь безпосереднім, грайливим та простим, і щастя обов’язково знайде тебе! Живи в радості, в турботі, будь коханим і радуй усіх, хто тебе оточує!

Сьогодні ти у нас іменинник, ти став старшим на цілий рік, і я поспішаю тебе з цим привітати від душі. Рости здоровим і розумним, радуй усіх нас своїм задерикуватим сміхом і веселими промінчиками очей. Бажаю тобі завжди бути таким же добрим, чесним та розумним хлопчиком і вирости справжнім суперменом!

З днем народження, малюку! Підростай, набирайся сил, розуму та черпай доброту своїм маленьким, але таким важливим для нас серцем! Ми сильно любимо тебе і бажаємо всього найпрекраснішого!

Малюк з днем народження. У тебе все життя попереду, тож не поспішай стати дорослим. Насолоджуйся своїм безтурботним дитинством. Будь щасливий!

Приймай швидше привітання, хлопче! З днем народження тебе, казкового тобі везіння, чудового настрою, добрих друзів та міцного здоров’я! Радуйся життю, а воно обов’язково даруватиме тобі свої щедрі подарунки!

Раніше "Телеграф" публікував вірші, якими можна привітати хлопчика з днем народження.