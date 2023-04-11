У мене чоловік так гуляє, що навіть не знаю, від кого у нас діти: найкращі анекдоти про подружнє життя
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Щоб ваш настрій не псувала думка, що сьогодні ще тільки вівторок, "Телеграф" вирішив підняти його своїм читачам за допомогою веселих жартів і приколів про дружину та чоловіка.
Ми підготували свіжу добірку анекдотів, які 100% подарують вам гарний настрій цього квітневого дня!
- Любий, скажи чесно: ти дивишся порнофільми?
- Нєа. Просто я боюся одного разу тебе там побачити.
На вимогу дружини віддати їй получку, він зібрав усю волю в кулак і склав дулю.
— Де ти був усю ніч? І не треба мені лапшу на вуха вішати, що переночував у друзів. Коли я сьогодні у них ночувала, то тебе там чогось не помітила!
- Минулого тижня розіслав оголошення через газету, що шукаю супутницю життя. І ось отримав цілий мішок листів.
- І що в них?
- В основному одна пропозиція: "Бери мою".
Дружина скаржиться чоловікові:
- Уявляєш! Мене сьогодні на роботі обізвали похмурою дурою!
- Та ладно, не хмурся!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про добро. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!