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У мене чоловік так гуляє, що навіть не знаю, від кого у нас діти: найкращі анекдоти про подружнє життя

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
У мене чоловік так гуляє, що навіть не знаю, від кого у нас діти: найкращі анекдоти про подружнє життя Новина оновлена 11 квітня 2023, 10:08

Почніть свій день з веселого жарту і зарядіться позитивом до самого вечора!

Щоб ваш настрій не псувала думка, що сьогодні ще тільки вівторок, "Телеграф" вирішив підняти його своїм читачам за допомогою веселих жартів і приколів про дружину та чоловіка.

Ми підготували свіжу добірку анекдотів, які 100% подарують вам гарний настрій цього квітневого дня!

- Любий, скажи чесно: ти дивишся порнофільми?

- Нєа. Просто я боюся одного разу тебе там побачити.

анекдот про дружину

На вимогу дружини віддати їй получку, він зібрав усю волю в кулак і склав дулю.

анекдот про чоловіка

— Де ти був усю ніч? І не треба мені лапшу на вуха вішати, що переночував у друзів. Коли я сьогодні у них ночувала, то тебе там чогось не помітила!

анекдот про подружжя

- Минулого тижня розіслав оголошення через газету, що шукаю супутницю життя. І ось отримав цілий мішок листів.

- І що в них?

- В основному одна пропозиція: "Бери мою".

жарт про подружжя

Дружина скаржиться чоловікові:

- Уявляєш! Мене сьогодні на роботі обізвали похмурою дурою!

- Та ладно, не хмурся!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про добро. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

Теги:
#Жарти #Гумор #Подружжя #Анекдоти