Вірш хлопчикові на день народження: найкрасивіші привітання

Здивуйте іменинника різноманітністю у привітаннях – подаруйте йому вірш

Дитячий день народження – особливе свято. Батьки та близькі прагнуть зробити щось унікальне, щоб зробити незабутнє свято для малюка. Та й самим діткам цікавіше отримати на день народження не просто гарне привітання з днем народження у прозі, а щось оригінальне. То чому б замість побажань своїми словами не підготувати для хлопчика віршик на день народження?

Дитині буде цікаво слухати написані на його честь римовані рядки. Ви також можете написати вірш до дня народження на вітальній листівці й коли дитина підросте, вона зможе перечитувати адресовані їй побажання.

"Телеграф" склав добірку, в якій ви можете знайти чудовий вірш для хлопчика на день народження і потім порадувати іменинника гарним вітанням.

Вірш на день народження для хлопчика

З днем народження, красунчику! Успіхів і перемог, Щастя, радощів, везіння, Захищає нехай Бог! Щоб ти був завжди здоровий, Впевнений щодня в собі — Хай ці щирі побажання Щастя принесуть тобі!

***

Радісного дитинства бажаю,

Подарунків й сюрпризів без краю,

Нехай мрії твої оживають,

Очі від задоволення сяють,

Хай кожен день буде яскравим,

Чудовим, казковим, цікавим.

З днем народження тебе вітаю І здоров’я гарного бажаю, Щоб ти виріс мужнім і красивим, Але головне — щоб був щасливим! Хай здійсняться всі твої бажання, Досягнуть фіналу починання. Хай тобі вдається все й завжди, То ж сміливо по життю лети!

***

Чудовий день народження настав,

Дорослішим іще на рік ти став.

Проміння сонячне тебе хай поцілує

І незабутній настрій подарує.

Веселощів бажаю й подарунків,

З друзями найкращих лиш стосунків.

Нехай цей день тобі запам`ятається,

У спогадах назавжди залишається.

Вітання з днем народження хлопчикові у віршах

У це веселе для тебе свято Бажаю подаруночків багато, Цікавих вражень і подій, Здійснення заповітних мрій. Світ навколо ти пізнавай, Вчись та нового досягай, Частіше, хлопче, усміхайся, З друзями своїми грайся.

***

Хлопчика чудового

Зі святом ми вітаємо!

Захоплюючого дитинства

Тобі ми побажаємо.

Хай мрії твої оживають,

Очі радістю нехай палають.

Хай доля дарує дива,

Приймай найщириші слова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати із днем народження маленького хлопчика.