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Стих мальчику на день рождения: самые красивые поздравления

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Именинник оценит особенное поздравление
Именинник оценит особенное поздравление. Фото freepik.com

Удивите именинника разнообразием в поздравлениях - подарите ему стих

Детский день рождения — особый праздник. Родители и близкие стремятся сделать что-то уникальное, чтобы сделать незабываемый праздник для малыша. Да и самим деткам интереснее получить на день рождения не просто красивое поздравление с днем рождения в прозе, а что-то оригинальное. Так почему бы вместо пожеланий в прозе не подготовить для мальчика стишок на день рождения.

Ребенку будет интересно слушать написанные в его честь рифмованные строчки. Вы также можете написать стихотворение ко дню рождения на поздравительной открытке и когда ребенок подрастет, он сможет перечитывать адресованные ему пожелания.

"Телеграф" составил подборку, в которой вы можете найти отличный стих для мальчика на день рождения и потом порадовать именинника красивым поздравлением.

Стишок на день рождения мальчику

Не вполголоса, а громко,

Поздравляем мы тебя,

Ведь сегодня у ребенка

День рождения, ура!

А быть может не ребенка

Нам сегодня поздравлять,

Уже взрослого мальчишку

Целовать и обнимать?

Ведь ты стал довольно крепким,

Выше ростом, ого-го,

Богатырь, прям честно-честно,

Доброго тебе всего!

***

День рождения пришел,

Все подарочки на стол,

Ради улыбки твоей светлой,

В этот праздник твой заветный,

Ты мальчик милый и приятный,

Очень умный и опрятный,

Пусть же Бог пошлёт тебе,

Всего лучшего в судьбе!

У тебя сегодня праздник,

Ты наш дорогой проказник,

Поздравляем с Днём рождения,

И желаем исполнения,

Всех желаний и всех планов,

Пускай папочка и мама

Помогают тебе в этом,

Ты же делись с ними секретом,

Будь для них всегда отрадой,

Им ведь большего не надо!

***

С Днём рождения поздравляю,

Дай за ушки потягаю,

Чтобы вырос ты большой,

Выше папы, вот какой,

Был всегда здоровым, сильным,

Обязательно красивым,

И родителей чтоб слушал,

И на завтрак кашу кушал!

Поздравление с днем рождения мальчику в стихах

День рождения — светлый праздник —

Исполняет все мечты,

Ты загадывай желание,

Задуть свечи поспеши!

Пусть обучение будет в радость,

Будут верными друзья,

Мечта любая исполнялась,

Чтобы быстро на раз-два!

Будь мальчишкой то что надо,

Заводилой во дворе,

Чтобы мамочка и папа

Гордились бы тобой вдвойне!

***

Сегодня твой праздник,

Сегодня твое время,

Тебя с днем рождения

Поздравим скорее!

Желаем лишь верной

Дорогой идти,

Чтоб только добро

Ты встречал на пути,

Чтобы рос ты здоровым

И смелым, отважным,

Всё остальное,

Не так уж и важно,

Желаем удачи,

На тысячи лет,

Наш мальчик родной,

Дорогой человек!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения маленького мальчика.

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#Стихи #Поздравления #Пожелания #С Днем рождения