Стих мальчику на день рождения: самые красивые поздравления
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Удивите именинника разнообразием в поздравлениях - подарите ему стих
Детский день рождения — особый праздник. Родители и близкие стремятся сделать что-то уникальное, чтобы сделать незабываемый праздник для малыша. Да и самим деткам интереснее получить на день рождения не просто красивое поздравление с днем рождения в прозе, а что-то оригинальное. Так почему бы вместо пожеланий в прозе не подготовить для мальчика стишок на день рождения.
Ребенку будет интересно слушать написанные в его честь рифмованные строчки. Вы также можете написать стихотворение ко дню рождения на поздравительной открытке и когда ребенок подрастет, он сможет перечитывать адресованные ему пожелания.
"Телеграф" составил подборку, в которой вы можете найти отличный стих для мальчика на день рождения и потом порадовать именинника красивым поздравлением.
Стишок на день рождения мальчику
Не вполголоса, а громко,
Поздравляем мы тебя,
Ведь сегодня у ребенка
День рождения, ура!
А быть может не ребенка
Нам сегодня поздравлять,
Уже взрослого мальчишку
Целовать и обнимать?
Ведь ты стал довольно крепким,
Выше ростом, ого-го,
Богатырь, прям честно-честно,
Доброго тебе всего!
***
День рождения пришел,
Все подарочки на стол,
Ради улыбки твоей светлой,
В этот праздник твой заветный,
Ты мальчик милый и приятный,
Очень умный и опрятный,
Пусть же Бог пошлёт тебе,
Всего лучшего в судьбе!
У тебя сегодня праздник,
Ты наш дорогой проказник,
Поздравляем с Днём рождения,
И желаем исполнения,
Всех желаний и всех планов,
Пускай папочка и мама
Помогают тебе в этом,
Ты же делись с ними секретом,
Будь для них всегда отрадой,
Им ведь большего не надо!
***
С Днём рождения поздравляю,
Дай за ушки потягаю,
Чтобы вырос ты большой,
Выше папы, вот какой,
Был всегда здоровым, сильным,
Обязательно красивым,
И родителей чтоб слушал,
И на завтрак кашу кушал!
Поздравление с днем рождения мальчику в стихах
День рождения — светлый праздник —
Исполняет все мечты,
Ты загадывай желание,
Задуть свечи поспеши!
Пусть обучение будет в радость,
Будут верными друзья,
Мечта любая исполнялась,
Чтобы быстро на раз-два!
Будь мальчишкой то что надо,
Заводилой во дворе,
Чтобы мамочка и папа
Гордились бы тобой вдвойне!
***
Сегодня твой праздник,
Сегодня твое время,
Тебя с днем рождения
Поздравим скорее!
Желаем лишь верной
Дорогой идти,
Чтоб только добро
Ты встречал на пути,
Чтобы рос ты здоровым
И смелым, отважным,
Всё остальное,
Не так уж и важно,
Желаем удачи,
На тысячи лет,
Наш мальчик родной,
Дорогой человек!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения маленького мальчика.