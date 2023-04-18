Стих мальчику на день рождения: самые красивые поздравления

Удивите именинника разнообразием в поздравлениях - подарите ему стих

Детский день рождения — особый праздник. Родители и близкие стремятся сделать что-то уникальное, чтобы сделать незабываемый праздник для малыша. Да и самим деткам интереснее получить на день рождения не просто красивое поздравление с днем рождения в прозе, а что-то оригинальное. Так почему бы вместо пожеланий в прозе не подготовить для мальчика стишок на день рождения.

Ребенку будет интересно слушать написанные в его честь рифмованные строчки. Вы также можете написать стихотворение ко дню рождения на поздравительной открытке и когда ребенок подрастет, он сможет перечитывать адресованные ему пожелания.

"Телеграф" составил подборку, в которой вы можете найти отличный стих для мальчика на день рождения и потом порадовать именинника красивым поздравлением.

Стишок на день рождения мальчику

Не вполголоса, а громко, Поздравляем мы тебя, Ведь сегодня у ребенка День рождения, ура! А быть может не ребенка Нам сегодня поздравлять, Уже взрослого мальчишку Целовать и обнимать? Ведь ты стал довольно крепким, Выше ростом, ого-го, Богатырь, прям честно-честно, Доброго тебе всего!

***

День рождения пришел,

Все подарочки на стол,

Ради улыбки твоей светлой,

В этот праздник твой заветный,

Ты мальчик милый и приятный,

Очень умный и опрятный,

Пусть же Бог пошлёт тебе,

Всего лучшего в судьбе!

У тебя сегодня праздник, Ты наш дорогой проказник, Поздравляем с Днём рождения, И желаем исполнения, Всех желаний и всех планов, Пускай папочка и мама Помогают тебе в этом, Ты же делись с ними секретом, Будь для них всегда отрадой, Им ведь большего не надо!

***

С Днём рождения поздравляю,

Дай за ушки потягаю,

Чтобы вырос ты большой,

Выше папы, вот какой,

Был всегда здоровым, сильным,

Обязательно красивым,

И родителей чтоб слушал,

И на завтрак кашу кушал!

Поздравление с днем рождения мальчику в стихах

День рождения — светлый праздник — Исполняет все мечты, Ты загадывай желание, Задуть свечи поспеши! Пусть обучение будет в радость, Будут верными друзья, Мечта любая исполнялась, Чтобы быстро на раз-два! Будь мальчишкой то что надо, Заводилой во дворе, Чтобы мамочка и папа Гордились бы тобой вдвойне!

***

Сегодня твой праздник,

Сегодня твое время,

Тебя с днем рождения

Поздравим скорее!

Желаем лишь верной

Дорогой идти,

Чтоб только добро

Ты встречал на пути,

Чтобы рос ты здоровым

И смелым, отважным,

Всё остальное,

Не так уж и важно,

Желаем удачи,

На тысячи лет,

Наш мальчик родной,

Дорогой человек!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения маленького мальчика.