Поздравления с днем рождения жене: прикольные пожелания от мужа

Удивите супругу необычным поздравлением с юмором

Жена — особенный человек в вашей жизни, и один из лучших моментов, чтобы показать ей, как сильно вы о ней заботитесь, — это ее день рождения. Независимо от того, какой подарок вы ей преподнесете, ей будет приятно услышать от вас несколько слов поздравлений. Чтобы удивить именинницу, добавьте юмора в пожелания.

В этой подборке "Телеграф" собрал прикольные поздравления с днем рождения жене. Выбирайте любое из них и радуйте свою супругу.

Прикольные поздравления с днем рождения любимой жене

Ты родилась в самый прекрасный день на Земле, и пусть тебя всегда сопровождают только такие счастливые дни, когда все кругом цветет и зеленеет, пусть всегда светятся от счастья глаза, а рядом идут близкие и дорогие люди, чтобы всем желаниям суждено было сбыться!

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Поздравляю с днем рождения генерального директора моей семьи. Ты одна на миллион, и я так благодарен, что ты моя жена.

Дорогая, ты для меня дороже, чем все золотые запасы, накопленные в хранилищах всего мира! С днем рождения!

Смешные поздравления с днем рождения жене

Любимая, я постараюсь быть для тебя Атлантом или Аполлоном, Джеймс Бондом или Дон Кихотом, кем ты захочешь, родная моя. А тебе желаю всегда быть такой же красивой до умопомрачения, чарующей до ошеломления и счастливой до изнеможения!

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С днем рождения, моя любимая жена! Сегодня единственный день в году, когда я благодарю Бога за мою свекровь.

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Дорогая женушка! Может, я не мужчина твоей мечты: дарю тебе цветы только на 8 марта, разбрасываю носки, забываю про годовщину свадьбы, но все мои минусы компенсируются твоими плюсами, за которые я тебя очень люблю!

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Когда в холостяцкий мир мужчины приходит настоящая любовь, он не может оставаться прежним. Хочется летать, мечтать и любить без оглядки. Хочется стать лучше, чтобы быть достойным такого счастья. Моя жена, моя любимая, помогла мне измениться к лучшему. И в ее день рождения я должен признаться, что без нее не было бы меня на свете такого, какой я есть сейчас. В этом только ее заслуга! Спасибо ей за любовь, которую я ношу в своей душе каждый миг моей жизни!

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