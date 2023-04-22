Поздоровлення з днем народження дружині: прикольні побажання від чоловіка

Здивуйте дружину незвичайним привітанням із гумором

Дружина — особлива людина у вашому житті, і один із найкращих моментів, щоб показати їй, як сильно ви про неї дбаєте, — це її день народження. Незалежно від того, який подарунок ви їй подаруєте, їй буде приємно почути від вас кілька слів привітань. Щоб здивувати іменинницю, додайте гумору до побажань.

У цій добірці "Телеграф" зібрав прикольні вітання із днем народження дружині. Вибирайте будь-яке з них і радуйте свою дружину.

Прикольні привітання з днем народження коханій дружині

Ти народилася в найпрекрасніший день на Землі, і нехай тебе завжди супроводжують тільки такі щасливі дні, коли все навколо цвіте і зеленіє, нехай завжди світяться від щастя очі, а поряд ідуть близькі та дорогі люди, щоб усім бажанням судилося збутися!

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Вітаю з днем народження генерального директора моєї родини. Ти одна на мільйон, і я такий вдячний, що ти моя дружина.

Дорога, ти для мене дорожче за всі золоті запаси, накопичені в сховищах усього світу! З Днем народження!

Смішні привітання з днем народження дружині

Кохана, я постараюся бути тобі Атлантом чи Аполлоном, Джеймс Бондом чи Дон Кіхотом, ким ти захочеш, рідна моя. А тобі бажаю завжди бути такою ж красивою до запаморочення, чарівною до приголомшення і щасливою до знемоги!

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З днем народження, моя кохана дружина! Сьогодні єдиний день у році, коли я дякую Богові за мою свекруху.

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Дорога жінко! Може я не чоловік твоєї мрії: дарую тобі квіти лише на 8 березня, розкидаю шкарпетки, забуваю про річницю весілля, але всі мої мінуси компенсуються твоїми плюсами, за які я тебе дуже люблю!

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Коли в холостяцький світ чоловіка приходить справжнє кохання, він не може залишатися тим самим. Хочеться літати, мріяти та любити не озираючись. Хочеться стати кращим, щоб бути гідним такого щастя. Моя дружина, моя кохана допомогла мені змінитись на краще. І в її день народження я повинен зізнатися, що без неї не було б мене на світі такого, яким я є зараз. У цьому лише її заслуга! Дякую їй за кохання, яке я ношу у своїй душі кожну мить мого життя!

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