Стихи на день рождения жене: красивые поздравления от мужа
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Заставьте супругу почувствовать себя особенной и любимой
День рождения жены — идеальное время, чтобы выразить свою привязанность и самые теплые чувства. Для этого вовсе не нужно покупать какой-то умопомрачительный подарок. Выразить романтические чувства поможет красивое поздравление.
Отличным вариантом будет стих жене на день рождения. Лирическое поздравление запомнится имениннице надолго. А главное — ваша супруга почувствует себя особенной и горячо любимой.
"Телеграф" собрал стихи на день рождения жене. Прочтите эти красивые варианты поздравлений и выберите тот, который кажется более подходящим, чтобы порадовать свою замечательную жену.
Стихи для жены на день рождения
Любимая моя жена,
Тебя спешу я поздравлять,
И подбираю я слова,
Хочу тебе я пожелать!
Чтоб яркой ты всегда была,
Не угасала никогда,
Чтоб оживали все мечты,
Чтоб были легкими деньки.
Чтоб отдыхала от забот,
От всех проблем и всех хлопот,
Тебе во всем я помогу,
Тебя роднулька я люблю!
***
День сегодня добрый очень,
Как дыхание весны.
И забыть не мог я точно —
День рожденья у жены!
Я для королевы знойной
Пожелаю счастья шквал.
И успех, в тебя влюблённый,
Мимо чтоб не пролетал!
Мне с женою самой лучшей
Несказанно повезло.
Будь, как пташечка, певучей
И семье дари тепло!
Жена, моя красавица родная,
Твой день рожденья — праздник ведь и мой.
Тебя всем сердцем нынче поздравляю
И радуюсь от всей души с тобой!
Желаю быть счастливой и роскошной,
Себя жалеть, побольше отдыхать,
Я буду делать все, что лишь возможно,
Чтоб ты смогла поярче расцветать!
***
Как судьбе я благодарен,
Что столкнула нас с тобой,
И уже давно мы в паре,
Стала ты моей женой.
В день рождения желаю,
Чтобы ты цвела всегда,
Как цветы в разгаре мая,
Словно лилии в садах!
Юной, знойной оставайся
Ещё много-много лет.
И пускай, как солнцем, счастьем
Будет каждый день согрет!
Стихи жене на день рождения от мужа
С днем рождения, супруга!
Моя любовь, опора и подруга,
Твоя душа, как яркий свет,
Всегда поддержишь, дашь совет.
Цвети и пахни, словно роза,
Жизнь с тобой рядом, будто проза!
Лучше тебя на свете точно нет
Живи, родная, много-много лет!
***
С днем рождения тебя, моя половинка,
Любимая и лучшая жена моя,
Жизнь хочу была чтоб как картинка,
И крепкая были мы с тобой семья.
В любви и счастье мир для нас построю,
Не позволю никому тебя я обижать,
Как ангел я крылом своим укрою,
Чтоб смело в счастье мы могли шагать.
Пусть жизнь подобна будет сказке,
Я буду твоим принцем на коне!
Хочу, чтоб утопала ты в любви и ласке,
Друг другом наслаждаясь в тишине.
Пусть год за годом будет счастье,
И день за днем растет наша семья.
Не будет слез, обид, ненастья,
Ведь без улыбки мне твоей нельзя.
Пусть целый мир падет к ногам,
Ты, как никто, заслуживаешь это!
Я никому тебя не свете не отдам
Самая вкусная и сладкая конфетка!
Пусть двигают вперед тебя дела,
И сбудутся в мгновенье все мечты!
Хочу, чтоб навсегда запомнила,
Что лучшая жена на свете – это ты!
Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения жене от мужа.