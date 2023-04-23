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Стихи на день рождения жене: красивые поздравления от мужа

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Нежные и романтические поздравления
Нежные и романтические поздравления. Фото pexels.com

Заставьте супругу почувствовать себя особенной и любимой

День рождения жены — идеальное время, чтобы выразить свою привязанность и самые теплые чувства. Для этого вовсе не нужно покупать какой-то умопомрачительный подарок. Выразить романтические чувства поможет красивое поздравление.

Отличным вариантом будет стих жене на день рождения. Лирическое поздравление запомнится имениннице надолго. А главное — ваша супруга почувствует себя особенной и горячо любимой.

"Телеграф" собрал стихи на день рождения жене. Прочтите эти красивые варианты поздравлений и выберите тот, который кажется более подходящим, чтобы порадовать свою замечательную жену.

Стихи для жены на день рождения

Любимая моя жена,

Тебя спешу я поздравлять,

И подбираю я слова,

Хочу тебе я пожелать!

Чтоб яркой ты всегда была,

Не угасала никогда,

Чтоб оживали все мечты,

Чтоб были легкими деньки.

Чтоб отдыхала от забот,

От всех проблем и всех хлопот,

Тебе во всем я помогу,

Тебя роднулька я люблю!

***

День сегодня добрый очень,

Как дыхание весны.

И забыть не мог я точно —

День рожденья у жены!

Я для королевы знойной

Пожелаю счастья шквал.

И успех, в тебя влюблённый,

Мимо чтоб не пролетал!

Мне с женою самой лучшей

Несказанно повезло.

Будь, как пташечка, певучей

И семье дари тепло!

Жена, моя красавица родная,

Твой день рожденья — праздник ведь и мой.

Тебя всем сердцем нынче поздравляю

И радуюсь от всей души с тобой!

Желаю быть счастливой и роскошной,

Себя жалеть, побольше отдыхать,

Я буду делать все, что лишь возможно,

Чтоб ты смогла поярче расцветать!

***

Как судьбе я благодарен,

Что столкнула нас с тобой,

И уже давно мы в паре,

Стала ты моей женой.

В день рождения желаю,

Чтобы ты цвела всегда,

Как цветы в разгаре мая,

Словно лилии в садах!

Юной, знойной оставайся

Ещё много-много лет.

И пускай, как солнцем, счастьем

Будет каждый день согрет!

Стихи жене на день рождения от мужа

С днем рождения, супруга!

Моя любовь, опора и подруга,

Твоя душа, как яркий свет,

Всегда поддержишь, дашь совет.

Цвети и пахни, словно роза,

Жизнь с тобой рядом, будто проза!

Лучше тебя на свете точно нет

Живи, родная, много-много лет!

***

С днем рождения тебя, моя половинка,

Любимая и лучшая жена моя,

Жизнь хочу была чтоб как картинка,

И крепкая были мы с тобой семья.

В любви и счастье мир для нас построю,

Не позволю никому тебя я обижать,

Как ангел я крылом своим укрою,

Чтоб смело в счастье мы могли шагать.

Пусть жизнь подобна будет сказке,

Я буду твоим принцем на коне!

Хочу, чтоб утопала ты в любви и ласке,

Друг другом наслаждаясь в тишине.

Пусть год за годом будет счастье,

И день за днем растет наша семья.

Не будет слез, обид, ненастья,

Ведь без улыбки мне твоей нельзя.

Пусть целый мир падет к ногам,

Ты, как никто, заслуживаешь это!

Я никому тебя не свете не отдам

Самая вкусная и сладкая конфетка!

Пусть двигают вперед тебя дела,

И сбудутся в мгновенье все мечты!

Хочу, чтоб навсегда запомнила,

Что лучшая жена на свете – это ты!

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения жене от мужа.

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