Стихи на день рождения жене: красивые поздравления от мужа

Заставьте супругу почувствовать себя особенной и любимой

День рождения жены — идеальное время, чтобы выразить свою привязанность и самые теплые чувства. Для этого вовсе не нужно покупать какой-то умопомрачительный подарок. Выразить романтические чувства поможет красивое поздравление.

Отличным вариантом будет стих жене на день рождения. Лирическое поздравление запомнится имениннице надолго. А главное — ваша супруга почувствует себя особенной и горячо любимой.

"Телеграф" собрал стихи на день рождения жене. Прочтите эти красивые варианты поздравлений и выберите тот, который кажется более подходящим, чтобы порадовать свою замечательную жену.

Стихи для жены на день рождения

Любимая моя жена, Тебя спешу я поздравлять, И подбираю я слова, Хочу тебе я пожелать! Чтоб яркой ты всегда была, Не угасала никогда, Чтоб оживали все мечты, Чтоб были легкими деньки. Чтоб отдыхала от забот, От всех проблем и всех хлопот, Тебе во всем я помогу, Тебя роднулька я люблю!

***

День сегодня добрый очень,

Как дыхание весны.

И забыть не мог я точно —

День рожденья у жены!

Я для королевы знойной

Пожелаю счастья шквал.

И успех, в тебя влюблённый,

Мимо чтоб не пролетал!

Мне с женою самой лучшей

Несказанно повезло.

Будь, как пташечка, певучей

И семье дари тепло!

Жена, моя красавица родная, Твой день рожденья — праздник ведь и мой. Тебя всем сердцем нынче поздравляю И радуюсь от всей души с тобой! Желаю быть счастливой и роскошной, Себя жалеть, побольше отдыхать, Я буду делать все, что лишь возможно, Чтоб ты смогла поярче расцветать!

***

Как судьбе я благодарен,

Что столкнула нас с тобой,

И уже давно мы в паре,

Стала ты моей женой.

В день рождения желаю,

Чтобы ты цвела всегда,

Как цветы в разгаре мая,

Словно лилии в садах!

Юной, знойной оставайся

Ещё много-много лет.

И пускай, как солнцем, счастьем

Будет каждый день согрет!

Стихи жене на день рождения от мужа

С днем рождения, супруга! Моя любовь, опора и подруга, Твоя душа, как яркий свет, Всегда поддержишь, дашь совет. Цвети и пахни, словно роза, Жизнь с тобой рядом, будто проза! Лучше тебя на свете точно нет Живи, родная, много-много лет!

***

С днем рождения тебя, моя половинка,

Любимая и лучшая жена моя,

Жизнь хочу была чтоб как картинка,

И крепкая были мы с тобой семья.

В любви и счастье мир для нас построю,

Не позволю никому тебя я обижать,

Как ангел я крылом своим укрою,

Чтоб смело в счастье мы могли шагать.

Пусть жизнь подобна будет сказке, Я буду твоим принцем на коне! Хочу, чтоб утопала ты в любви и ласке, Друг другом наслаждаясь в тишине. Пусть год за годом будет счастье, И день за днем растет наша семья. Не будет слез, обид, ненастья, Ведь без улыбки мне твоей нельзя. Пусть целый мир падет к ногам, Ты, как никто, заслуживаешь это! Я никому тебя не свете не отдам Самая вкусная и сладкая конфетка! Пусть двигают вперед тебя дела, И сбудутся в мгновенье все мечты! Хочу, чтоб навсегда запомнила, Что лучшая жена на свете – это ты!

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения жене от мужа.