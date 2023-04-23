Вірші на день народження дружині: красиві вітання від чоловіка

Змусьте дружину відчути себе особливою та коханою

День народження дружини — ідеальний час, щоб висловити свою прихильність та найтепліші почуття. Для цього зовсім не потрібно купувати якийсь дивовижний подарунок. Виразити романтичні почуття допоможе гарне привітання.

Відмінним варіантом буде вірш дружині на день народження. Ліричне привітання запам’ятається іменинниці надовго. А головне — ваша дружина відчує себе особливою та коханою.

"Телеграф" зібрав поезії на день народження дружині. Прочитайте ці красиві варіанти поздоровлень і виберіть той, який здається більш слушним, щоб порадувати свою чудову дружину.

Вірші для дружини на день народження

Моя дружинонько рідненька, Мій світлий добрий ангелок! Я пригорну тебе до серця, Щоб ти злетіла до зірок. Щоб, мила, ти в цей день відчула, Як сильно я тебе люблю! Із днем народження вітання Тобі сьогодні щиро шлю. Хай розквітає з кожним роком Твоя нев’януча краса. Я поруч буду з кожним кроком, Бо ти найкраща, ти — моя! Зроблю усе, щоб ти, кохана, Була щаслива у житті. Ти — моє серце і натхнення, Я радий був тебе знайти!

***

З днем народження, кохана!

Ти чарівна, незрівнянна.

Хай іскряться щастям очі,

Буде все, як ти захочеш.

Ти – родини берегиня

І прекрасна господиня,

Тепло й затишно з тобою.

Залишайсь завжди такою!

З днем народження, кохана! Ти чарівна, незрівняна. Хай іскряться щастям очі, Буде все, як ти захочеш. Ти — родини берегиня І прекрасна господиня, Тепло й затишно з тобою. Залишайсь завжди такою!

***

Вітаю тебе зі святом

Бажаю щастя багато,

Здоров'я та Божої ласки,

Щоб було життя, наче казка!

Нехай не турбують незгоди

Та старість про тебе забуде,

Хай будуть лиш світлі пригоди,

А горя і смутку не буде.

Вірші дружині на день народження від чоловіка

Ніколи не втомлюся дякувати долі За те, що поєднала нас з тобою. За теплий погляд твій, уста, немов перлини, За те, що ти тепер моя дружина. В твій день народження дозволь, кохана, привітати, Подякувати за любов і побажати: Здоров’я, успіхів, поваги у людей, Натхнення, радості, нових ідей. Завжди лишатися собою, Такою ж ніжною і вічно молодою. Не в змозі я годинник зупинити, Та обіцяю все життя тебе одну любити.

***

Вітаю найкращу у світі дружину,

Моє любе серце, мою половину.

Хай буде у тебе достаток в коморі

І затишок вдома, і втіха надворі.

Для тебе готовий зірки діставати

Та гроші мішками носити до хати,

Щоб ти посміхалась і була щаслива,

Дружина кохана, жадана, вродлива!

Вітаю кохану сьогодні, Вітаю тебе і люблю, Дарую тобі поцілунки, І квіти для тебе несу. Бажаю, щоб ти посміхалась, Бажаю краси і тепла, На мене, щоб ти покладалась, Повагу любов зберегла. Щоб сонце, щоб квіти і весни, Душа, щоб співала пісень. Для тебе — я буду нести: Цілунки, дарунки щодень.

Раніше "Телеграф" публікував прикольні привітання із днем народження дружині від чоловіка.