Необычное поздравление мужу с днем рождения: креативные пожелания

Подберите для любимого супруга необычное поздравление

Ваш муж — ваш лучший друг, единомышленник и человек, который знает вас как свои пять пальцев. Будь то его первый день рождения в качестве вашего супруга, или десятый, в этот день нужно дать ему почувствовать себя особенным и любимым. Шикарный романтический ужин на двоих, веселое застолье с друзьями и близкими могут сделать его День рождения особенным. Но по-настоящему запоминающимся этот праздник сделает оригинальное поздравление мужу.

Сказанные слова пожеланий — это то, что он будет вспоминать по прошествии праздника. "Телеграф" собрал коллекцию пожеланий, которые помогут вам необычно поздравить мужа с днем рождения.

Оригинальное поздравление мужу на день рождения

Любимому мужчине кричу: Ура! Ура!

Ведь с Днем рождения мужа поздравить мне пора.

Любимый мой, единственный, прекрасный, дорогой,

Желаю долголетия — сто лет прожить… со мной!

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Настоящему мужчине и, по совместительству, моему мужу желаю терпения неистощимого, здоровья несокрушимого, достатка неисчерпаемого, транспорта неломающегося, везения нереального, эмоций неописуемых и жизни невероятной (это я обязуюсь устроить). С днем рождения, любимый!

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Радость, счастье, успех и удачу – лови, а печали и беды – разрушь! Ты любим, и создан для любви, самый лучший на свете мой муж!

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Любимый, с днем рождения! Желаю, чтобы ты в себя верил, всегда твёрдо шёл к своим целям, радовал нашу семью. Будь таким же примером лучшего мужа, того, который никогда не предаст, не бросит и не обидит.

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Мой любимый и самый родной человек! Драгоценный мой человек, поздравляю тебя с днем рождения! Каждый день я благодарю Бога, что он подарил мне тебя. Желаю тебе только всего самого прекрасного и замечательного. Спасибо, что ты такой у меня есть! Люблю тебя.

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Дорогой мой! Пусть здоровье будет крепким, как кофе с утра. Погода — солнечной, а счастье — безграничным. Желаю, чтобы у тебя получалось все, что ты задумал и чтобы всегда тебе сопутствовал успех. С днем рождения!

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Мой мужчина, моя нерушимая стена, моя опора. Сегодня день твоего рождения и я бесконечно благодарна твоим родителям за то, что они подарили мне тебя. Искренне хочу пожелать тебе не останавливаться на достигнутом, идти к своей мечте, несмотря ни на что следовать своему плану. А я? А я всегда помогу тебе во всех твоих начинаниях, всегда буду рядом, всегда поддержу. Желаю тебе крепкого здоровья и хорошего настроения в этот день!

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