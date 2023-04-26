Незвичайне привітання чоловікові з днем народження: креативні побажання

Підберіть для коханого чоловіка незвичайне привітання

Ваш чоловік – ваш найкращий друг, однодумець і людина, яка знає вас як свої п’ять пальців. Чи то його перший день народження в якості вашого чоловіка, чи десятий, цього дня потрібно дати йому відчути себе особливим і коханим. Шикарна романтична вечеря на двох, веселе застілля з друзями та близькими можуть зробити його День народження особливим. Але це свято по-справжньому запам’ятається, якщо ви зробите оригінальне привітання чоловікові.

Сказані слова побажань — це те, що він згадуватиме після свята. "Телеграф" зібрав колекцію побажань, які допоможуть вам незвичайно привітати чоловіка з днем народження.

Оригінальне привітання чоловікові на день народження

Коханому чоловікові кричу: Ура! Ура!

Адже з Днем народження чоловіка привітати мені час.

Коханий мій, єдиний, прекрасний, дорогий,

Бажаю довголіття – сто років прожити… зі мною!

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Справжньому чоловікові та, за сумісництвом, моєму чоловіку бажаю терпіння невичерпного, здоров’я незламного, достатку невичерпного, транспорту, що ламається, везіння нереального, емоцій невимовних і життя неймовірного (це я зобов’язуюсь влаштувати). З днем народження, коханий!

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Радість, щастя, успіх та удачу – лови, а печалі та біди – руйнуй! Ти коханий і створений для кохання, найкращий у світі мій чоловік!

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Коханий, з днем народження! Бажаю, щоб ти вірив у себе, завжди твердо йшов до своїх цілей, радував нашу сім’ю. Будь таким же прикладом кращого чоловіка, того, що ніколи не зрадить, не покине і не скривдить.

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Моя кохана і найрідніша людина! Дорогоцінна моя людина, вітаю тебе з днем народження! Щодня я дякую Богові, що він подарував мені тебе. Бажаю тобі тільки всього чудового. Дякую, що ти такий у мене є! Люблю тебе.

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Дорогий мій! Нехай здоров’я буде міцним, як кава з ранку. Погода — сонячна, а щастя — безмежне. Бажаю, щоб у тебе виходило все, що ти задумав і щоб завжди тебе супроводжував успіх. З Днем народження!

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Мій чоловік, моя непорушна стіна, моя опора. Сьогодні день твого народження і я нескінченно вдячна твоїм батькам за те, що вони подарували мені тебе. Щиро хочу побажати тобі не зупинятися на досягнутому, йти до своєї мрії, незважаючи ні на що слідувати своєму плану. А я? А я завжди допоможу тобі у всіх твоїх починаннях, завжди буду поряд, завжди підтримаю. Бажаю тобі міцного здоров’я та гарного настрою цього дня!

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