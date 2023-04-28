Поздравление с днем рождения бывшему мужу: красивые и добрые пожелания

Не игнорируйте важный праздник вашего бывшего

День рождения вашего бывшего мужа – это повод поговорить с ним и вспомнить о пережитом вместе. В конце концов, когда-то он был важной частью вашей жизни. В хороших отношениях вы, или нет, отправьте поздравление с днем рождения бывшему мужу. Это идеальный способ показать, что вы думаете о нем, желаете ему всего наилучшего в этот особенный день.

Ваше поздравление может оказаться простым знаком внимания, либо же дать повод для возобновления общения и налаживания отношений. Трогательные пожелания бывшему мужу можно подобрать в этой подборке "Телеграфа".

С днем рождения бывшему мужу

Жизненные пути сходятся и расходятся, но память всегда жива. Поздравляю тебя, мой бывший муж, с днем рождения! Желаю найти свое счастье, быть здоровым и жить в достатке. Радоваться жизни, наслаждаться моментами, стремиться к лучшему и всегда оставаться человеком.

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Хоть мы больше и не супруги, ты все равно часть моей жизни. Сегодня ты стал на год взрослее и мудрее. Желаю тебе легкости во всех делах, новых эмоций и счастья. Желаю встретить свою единственную, с которой у вас все получится.

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С днем рождения, мой бывший муж. Желаю тебе стать увереннее. Пусть в жизни будет всё, что тебе нужно, пусть любое дело требует минимум затрат, но ведёт к большому успеху. Я желаю тебе быть полным сил и энергии, желаю быть счастливым и любимым.

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Поздравляю с днем рождения! Пусть все, о чём ты мечтаешь, обязательно исполнится. Несмотря на то, что пути наши разошлись, знай, что я всегда готова прийти тебе на помощь и поддержать в трудную минуту. В моей памяти лишь светлые моменты. Будь счастлив, и, конечно же, здоров!

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С днем рождения! Спасибо тебе за то, что ты когда-то был самой важной частью моей жизни. Искренне тебе желаю всех благ, верного пути и правильных жизненных приоритетов. Добивайся поставленных целей и никогда не сдавайся. Верь в себя и помни: все, что ни делается ― к лучшему!

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Когда мы поженились, я думала, что мы вместе состаримся и будем с любовью наблюдать, как растут внуки. Но судьба распорядилась не так. Теперь мы не вместе, но не стали друг другу чужими. Ты очень дорог мне, ты все так же моя семья. Я верю, что смогу всегда рассчитывать на твою помощь. С днем рождения! Будь доволен своим здоровьем, своим делом и своей судьбой.

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