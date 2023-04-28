Привітання з днем народження колишньому чоловікові: гарні та добрі побажання

Не ігноруйте важливе свято вашого колишнього

День народження вашого колишнього чоловіка – це привід поговорити з ним та згадати про пережите разом. Зрештою, колись він був важливою частиною вашого життя. У хороших стосунках ви, чи ні, надішліть вітання з днем народження колишньому чоловікові. Це ідеальний спосіб показати, що ви думаєте про нього, бажаєте йому всього найкращого в цей особливий день.

Ваше привітання може виявитися простим знаком уваги, або дати привід для відновлення спілкування та налагодження стосунків. Зворушливі побажання колишньому чоловікові можна підібрати у цій добірці "Телеграфа".

З днем народження колишньому чоловікові

Життєві шляхи сходяться і розходяться, але пам’ять завжди жива. Вітаю тебе, мій колишній чоловік, із днем народження! Бажаю знайти своє щастя, бути здоровим й жити в достатку. Радіти життю, насолоджуватися моментами, прагнути кращого і завжди залишатися людиною.

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Хоч ми більше й не подружжя, ти все одно частина мого життя. Сьогодні ти став на рік дорослішим і мудрішим. Бажаю тобі легкості у всіх справах, нових емоцій та щастя. Бажаю зустріти свою єдину, з якою у вас все вийде.

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З днем народження, мій колишній чоловік. Бажаю тобі стати впевненішим. Нехай у житті буде все, що тобі потрібно, нехай будь-яка справа вимагає мінімум витрат, але веде до великого успіху. Я бажаю тобі бути повним сил та енергії, бажаю бути щасливим та коханим.

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Вітаю з днем народження! Нехай усе, про що ти мрієш, обов’язково здійсниться. Попри те, що наші шляхи розійшлися, знай, що я завжди готова прийти тобі на допомогу і підтримати у скрутну хвилину. У моїй пам’яті лише світлі моменти. Будь щасливий і, звичайно ж, здоровий!

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З Днем народження! Дякую тобі за те, що ти колись був найважливішою частиною мого життя. Щиро тобі бажаю всіх благ, вірного шляху та правильних життєвих пріоритетів. Домагайся поставленої мети та ніколи не здавайся. Вір у себе і пам’ятай: усе, що робиться ― на краще!

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Коли ми одружилися, я думала, що ми разом постаріємо і будемо з любов’ю спостерігати, як ростуть онуки. Але доля розпорядилася не так. Тепер ми не разом, але не стали один одному чужими. Ти дуже дорогий мені, ти так само моя сім’я. Я вірю, що можу завжди розраховувати на твою допомогу. З днем народження! Будь задоволений своїм здоров’ям, своєю справою та своєю долею.

Раніше "Телеграф" розповідав, як незвичайно привітати чоловіка з днем народження.